玫瑰、菊花、桂花入菜！　福容桃園店推「迎香花饌」料理

▲福容桃園店推「迎香花饌」料理。（圖／福容桃園店提供）



記者楊淑媛／桃園報導

福容大飯店桃園店以桃園在地農產、本港新鮮魚獲及各式鮮豔花朵為食材，推出「迎香花饌」系列料理，即日起迄6月30日限定販售，一道道精心打造的菜餚加入玫瑰、桂花、石蓮花、洛神花等各式花材，不僅兼具顏值且爽口開胃、還可以養顏美容，最適合帶著媽媽一起來嚐鮮！

福容桃園店表示，朝飲木蘭之墜露，夕餐秋菊之落英，中國詩人屈原的《離騷》即提到古人「以花入菜」之美事，以鮮豔花朵作為食材入菜，不僅能提升菜餚的美觀，更可達到增進食欲之效，《本草綱目》計載花茶性微涼，味甘，入肺、腎經，有平肝、潤肺養顏的功效，說明飲食花材對健康帶來的助益。

為迎接即將到來的炎炎夏季，福容大飯店桃園店福粵樓即日起迄6月30日，推出「迎香花饌」系列料理，由曾獲得「兩岸十大名廚」的楊忠霖主廚領軍廚房團隊，以桃園在地農產及本港新鮮魚獲為食材，推出多道特色花料理。

色彩繽紛的「花團錦簇沙拉」以清肝退火的石蓮花、養顏美容的洛神花，加上繁星花、小菊花等食材製作而成，最後淋上特製的和風沙拉醬，是一道相當清爽的開胃菜；「韭菜花小炒」為傳統客家料理，以大溪在地小農產韭菜花，加入新鮮魷魚、豬肉大火伴炒，韭菜花的特殊香氣增添風味，不僅開胃又下飯；「鮮夏檳榔花」主角為台灣南部盛產的檳榔花，檳榔花又稱半天花，以產於高聳的檳榔樹上而得其名，加入蘆筍、百合、蝦仁等豐富的食材，不僅營養豐富，更是一道口感清脆的夏日料理。



溫暖脾胃的「菊花鮮魚羹」採用竹圍漁港捕獲新鮮鱸魚，加入竹笙、香菇、雲耳等豐富用料燉煮成羹，最後加入烏醋及畫龍點睛的菊花提味，入口即可品嘗到新鮮的好滋味！還有各式花系列甜點，「玫瑰花茶酥」以養顏美容的玫瑰花瓣入餡，加入白豆沙融和出綿密酥甜的口感，最後以天然的甜菜根粉調合出夢幻的粉紅色外皮，造型吸睛、令人愛不釋手；「桂花蜜蓮藕」做工費時，由桃園觀音生產的蓮藕，一個一個填入糯米，以牙籤固定後蒸製兩小時後加入酒釀及桂花醬，瀰漫出宜人的桂花香氣，最適合在飯後食用。