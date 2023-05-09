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端午「福容粽」六種口味　滿足全家人味蕾

▲端午「福容粽」六種口味，滿足全家人味蕾

▲端午「福容粽」六種口味，滿足全家人味蕾。（圖／福容桃園店提供）

記者楊淑媛／桃園報導

端午節即將到來，福容桃園大飯店推出「福容。粽。」由廚藝總監阿基師率領的主廚團隊，以台灣在地食材結合師傅高超手藝，有甜有鹹、葷素搭配，滿足全家人的味蕾。此外，桃園店並推出會員滿6,000送6,000超優惠活動，即日起-5/31享福卡會員消費滿6,000元即送6,000元抵用券，可折抵桃園店餐飲、住房，還可以購買伴手禮，回饋超澎湃！

▲端午「福容粽」六種口味，滿足全家人味蕾

福容桃園大飯店9日表示，端午福粽禮盒，共有六種口味包含：傳統古早味、雪蓮子蛋黃、櫻花蝦鮮肉、秘製桂花香、素香獅子頭、紅豆甜紫米，甜鹹口味兼具，一次滿足各種需求。無論是經典口味，或是創意口感，每款都相當應景超級澎湃。

▲端午「福容粽」六種口味，滿足全家人味蕾

福粽禮盒遵循傳統手法且用料實在，即日起至6/22限量搶購，5/26日後可取貨。福容桃園針對會員推出滿6000送6000活動，即日起至5/31享福卡會員於館內餐飲或住房單筆消費滿6,000即送6,000元抵用券；內含1,000元住房抵用券3張、500元餐飲抵用券4張及500元辦手禮抵用券2張，消費滿額即可使用，回饋率超高，普發6000元來福容桃園消費，讓你的優惠放大再放大！

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