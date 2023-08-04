▲北榮桃園分院重視「在地老化」品質，強化偏鄉醫療照護。（圖／北榮桃園分院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「老化」是進行式的人類正常身心變化過程，過去數十年經歷社會變遷，家庭結構的改變，又人們為了工作及發展，青壯年人口外移或舉家遷移，長者因此搬離原本熟悉的環境。近幾年社會提倡「在地老化」，希望老化回歸自然的想法，讓長者能掌控自己的生活，維持有尊嚴的生活品質。

臺北榮民總醫院桃園分院為社區重要的健康照護者，今(112)年首要完成之任務為「提升偏鄉地區之醫療照護量能」，參據健保署西醫醫療資源不足地區改善方案，規劃於大溪區及復興區兩處服務，並經由桃園榮服處及在地原住民議員簡志偉協助引薦下，6月中旬於復興區三民市民活動中心辦理首場義診活動。

活動內容有量測身高、體重、腰圍、血壓、血糖、血氧濃度、總膽固醇等，醫師專業健康諮詢、腎臟保健衛教及憂鬱症防治衛教宣導，藉由義診活動落實「健康促進」及「預防疾病」之資訊傳授，加強民眾對健康生活的認知行為，以達到控制疾病、保障健康及延緩失能之目的。

北榮桃園分院院長王智弘3日表示，該院7月底亦於大溪區員樹林三元宮辦理義診活動，獲得民眾熱烈的回應。很榮幸能夠藉由義診活動，與大溪區及復興區搭起橋樑，為偏鄉民眾多盡一份心力，守護大家的健康，提升偏鄉民眾「在地老化」之品質，並解決醫療不平等之問題。