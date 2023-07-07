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呵護失智長輩　北榮桃園分院運用園藝治療改善身心健康

▲呵護失智長輩，北榮桃園分院運用園藝治療改善身心健康

▲呵護失智長輩，北榮桃園分院運用園藝治療改善身心健康。（圖／北榮桃園分院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

面對老化、罹患失智症人口日增，臺北榮民總醫院桃園分院運用園藝治療作為一種溫暖呵護失智高齡者的方法，通過與植物的互動和園藝活動來促進身心的康復和療癒，幫助參與者改善身心健康，增強自信心和自尊心，提高社交互動能力。

北榮桃園分院7日表示，透過園藝課程也勾起了呂伯伯曾經種植果樹的記憶，他回憶每次進入果園看到樹上結滿了果實，果香充斥在空氣中，耳邊傳來蟲鳴鳥叫聲，感覺所有煩惱都可以拋開，心情也放鬆不少，但因為年事已高，家人擔心其安危，不希望他再去果園，現在只能偶爾去一次。

▲呵護失智長輩，北榮桃園分院運用園藝治療改善身心健康

這次藉由種植盆栽讓他回想到當時的感受，也讓在場的長輩們跟著呂伯伯一起感受到植物的神奇魔力。現在該院桃喜居的長輩們每天到中心後第一件事，就是先去澆水，並拔除雜草及枯葉，當看到自己的盆栽長出新葉，就會興高采烈的和同學分享。

北榮桃園分院院長王智弘表示，藉由這樣的過程不僅可以讓長輩們體驗到生命力和成長的奇蹟，也給予他們對未來的希望和對生活的意義感，未來桃喜居全體工作人員將持續推廣非藥物團體課程，提升長輩們的身心健康，並增加生活的意義和樂趣。

根據衛生福利部統計，截至2020年，台灣65歲以上的人口中，失智症的盛行率約為6.49%，即每100位65歲以上的人中有約6至7位被診斷為失智症。這個比例在85歲以上的人群中更高，約為20%以上。

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