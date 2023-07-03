恐怖！長者牙齒卡支氣管　北榮桃園分院精湛醫術救一命

▲北榮桃園分院陳家豪醫師熟練地運用支氣管鏡異物取出術，快速為病患取出卡在支氣管的牙齒。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導



70歲有巴金森氏症且長期臥床的李伯伯，因為肺炎於榮民總醫院桃園分院住院治療，本來就有吞嚥困擾問題的李伯伯，吃東西常常會嗆到，住院期間某日照服員在幫他做常規清潔牙齒的時候赫然發現少了一顆牙，照服員立刻通報醫護團隊，經由胸部X光檢查，於其右邊的肺門附近，發現有一顆長約1.5公分的不透光異物，疑似牙齒掉落卡在支氣管。

該院胸腔內科資深主治醫師陳家豪具有支氣管鏡異物取出術的豐富經驗，立即安排支氣管鏡檢查準備取出這顆疑似掉落的牙齒，在局部麻醉之下陳醫師使用Olympus BF type 260軟式支氣管鏡放入李伯伯的氣管，果然看到潔白略黃的一顆牙齒卡在右中肺葉支氣管的開口。

陳醫師選用像西部牛仔套牛般的套環snares，小心翼翼的套住牙齒後收緊收口，在兩位有經驗的檢查室技術師團隊的幫忙下將這顆牙齒緩緩拉出，使命必達地把這顆逃跑的牙齒安全移出體外。整個取出術的過程不到10分鐘，完全避免了牙齒異物嵌塞入支氣管有可能造成肺部塌陷、壞死、化膿感染等可怕的後果。

北榮桃園分院院長王智弘表示，高齡長者需每日刷牙潔牙，以避免牙週病等因素造成牙齒鬆動，一旦有牙齒鬆動的現象需立即請牙醫師做相關的處理，如果不幸牙齒脫落吸入肺部，則需立即就醫檢查，由胸腔科醫師執行「支氣管鏡異物取出術」盡快取出，避免後續的危險發生，還給高齡長者一個無憂無慮的快樂晚年。