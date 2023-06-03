北榮桃園分院新任院長王智弘　6／2任職布達

▲臺北榮總桃園分院王智弘院長就職宣誓。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

臺北榮民總醫院桃園分院2日舉行院長王智弘「任職布達典禮」，由臺北榮民總醫院陳威明院長親臨主持及布達。新任院長王智弘表示，甫由軍職轉換為榮民身分的當下，接掌桃園分院以延續對榮民榮眷的醫療照顧，必將全力以赴帶領桃園分院同仁，朝全方位的向上提升昂首邁進！

臺北榮總陳威明院長表示，桃園分院垂直整合為臺北榮總所屬分院，在改制前後經歷任院長之領導及經營擘劃與全院同仁的共同努力下，使桃園分院發展成為北部地區重要的區域教學醫院。期勉王智弘院長接棒後，持續提升醫療品質，帶領桃園分院更上層樓。

臺北榮總桃園分院新任院長王智弘係國防醫學院醫學系畢業、國防醫學院醫學科學研究所哲學博士，後續於美國密西根大學醫學中心以及Kresge Hearing Research Institute進修。曾任三軍總醫院耳鼻喉頭頸外科部部主任、國防部軍醫局醫務管理處處長、國防部軍醫局衛勤保健處處長、國軍花蓮總醫院院長、陸軍後勤指揮部軍醫處少將處長、國軍臺中總醫院少將院長、三軍總醫院少將院長、軍醫局少將副局長。

目前擔任國防醫學院醫學系兼任教授以及醫科所合聘教授、台灣耳科醫學會理事。王院長專長於耳鼻喉科的臨床與基礎研究，特別是中耳炎、膽脂瘤手術、人工電子耳植入手術、眩暈症及嬰幼兒聽力障礙之診治，軍陣噪音、轉譯與再生醫學的研究，更曾獲得兩屆的「國家新創獎」殊榮。