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新竹男颱風天「全裸趴趴走」　路人看傻

新竹縣竹北市3日上午有名男子全裸在街上行走，嚇壞民眾。（翻攝自臉書社團《新竹人新竹事》）

▲新竹縣竹北市3日上午有名男子全裸在街上行走，嚇壞民眾。（翻攝自臉書社團《新竹人新竹事》）

圖文／鏡週刊

中颱卡努侵台，北北基宜4縣市今日放颱風假，而新竹縣一名男子今（3日）上午8時許，一絲不掛出現在新竹縣府前，一路走到竹北遠百，全裸行徑嚇得民眾報警處理。對此警方表示，當下已將男子帶回安置並通知家屬帶回。

有網友在臉書社團《新竹人新竹事》發文，貼出一張男子全裸在街頭行走的照片，透過照片可見，該名男子全身赤裸走在禁行機車的快車道上，僅穿著拖鞋逛大街，讓人看了捏把冷汗。

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對此，不少網友留言表示，「這颱風威力真不小，把衣服都吹走了」「哪一家的工程師被逼成這樣？」「天氣太熱了」「天氣熱也不用這樣捏！」

警方指出，3日上午8時許接獲民眾通報，稱有全裸男子在街頭出沒，經派員趕抵現場了解後，已經將該名男子帶回局內安置，並通知家屬帶回。警方同時也呼籲，若隨意在公共場所裸體，不聽勸阻者將可依違反社會秩序維護法舉發，最高可開罰6千元罰鍰。


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