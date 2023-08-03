驚悚影曝光！南韓20歲送貨員開車撞4人　再持刀闖百貨隨機砍9人

圖文／鏡週刊

南韓又出現隨機傷人案！一名年輕凶嫌先是駕車撞傷4名行人，接著下車後持刀械闖入百貨公司隨機砍人，當下造成9人受傷，短短幾分鐘就造成13人受傷，警方獲報後迅速將凶嫌逮捕。此外，《韓聯社》曝光凶嫌是1名20歲的送貨員。

據《韓聯社》報導，南韓京畿道城南市盆唐區地鐵站「書峴站」附近的百貨公司「AK廣場」，一名20多歲嫌疑人A某於當地時間18時許持刀械在百貨裡傷人，A某戴墨鏡、身穿黑衣及深色褲子在百貨裡揮舞刀子，造成9人受傷送醫，但尚不清處受害者的傷勢。

警方獲報後，18時5分在案發現場附近以現行犯逮捕A某；事實上，A某在隨機砍人之前，就駕車衝向百貨商店前的人行道，造成4名行人受傷，其中有2人傷勢嚴重，當車輛因事故無法移動之際，A某就逕自下車進入百貨商店犯案，警方目前正調查A某的犯案動機，目前研判是單獨作案。

從網友在推特上曝光的影像，可見包得相當嚴實的A某，持刀械隨機攻擊百貨內一般人，地上也出現斑斑血跡，驚悚的情形讓不少人直呼「我該帶自衛物品」。

와 무서워서 살것나

조선사무라이들

분당 pic.twitter.com/Ei6lDsNykk — 조미료 (@jomeeryo007) August 3, 2023

ak플라자 분당 서현역 칼부림 사건 흉기 난동 모방범죄 가해자 누구? 피해자 목격담, 당시 상황 (+사진)https://t.co/59gBSYgeBT

세상 너무 흉흉하네 ㄷㄷ 요즘 칼부림 왜이러는거...

호신용품 무조건 챙겨야겠네.. — 뉴스트윗 (@dongsoo79595319) August 3, 2023



更多鏡週刊報導

南韓地鐵再傳隨機砍人！逾10人受傷 目擊者嚇壞手抖發文

美國大兵叛逃2週 北韓終於回應了！美方：無實質進展

真的會熱死人！南韓週末15人中暑亡 日本少女昏倒路邊、老夫妻沒開冷氣死家中