卡努走歪詭彎「暴風圈將再觸陸」最猛風雨來了　1地區恐大豪雨

▲卡努目前位在台北東北東方，過去3小時近乎原地滯留。（圖／翻攝NOAA）

記者柯沛辰／台北報導

中度颱風「卡努」不停上下打轉，今晚明晨最靠近台灣。氣象局持續發布陸上、海上颱風警報，警戒地區分別包括台北、新北、基隆及宜蘭，還有北部海面、東北部海面。氣象局預估，卡努清晨有機會偏西觸陸，隨後再往東北移動，除了北台灣降雨持續，受西南風影響，苗栗以南入夜降雨將比北部更明顯，中南部山區須慎防局部大豪雨。

目前卡努位在台北東北東方約330公里的海面上，近中心最大風速為每秒43公尺，七級風平均暴風半徑280公里，與過去3小時狀況維持，中心呈現滯留打轉，幾乎不太移動，預估深夜到凌晨這段時間，卡努將略為偏西，再向東北方向移動，這樣的可能性最大，但目前導引氣流不明顯，仍呈現不規則移動，預報上還是有一些不確定性。

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▲卡努中心近乎滯留打轉，路徑偏西暴風圈將再度觸陸。（圖／中央氣象局）

中央氣象局預報員徐仲毅表示，卡努今晚到明晨距離台灣較近，影響比較大，從風力預測圖來看，北海岸、東北角可能出現10至11級的強陣風；新竹以北、宜蘭、台東、恆春半島可能出現9至11級陣風；綠島、蘭嶼則有11級至12級；大台北、屏東沿海、澎湖也有較強陣風。

徐仲毅指出，受到外圍環流及颱風影響，3日主要降雨集中在北部及中南部山區，其中尤以基隆和中南部山區雨量最多。至於未來趨勢，新竹以北降雨今晚持續，且比白天更加明顯，但明天（4日）白天趨緩，降雨明顯變少。

不過，儘管颱風距離中南部較遠，但受到西南風影響，苗栗以南今天入夜後降雨增加，即便到了明天、後天白天，雨勢也依舊持續，尤其中南部山區有局部大豪雨的可能。至於陸上警報部分，環境不利卡努發展，可能減弱，若預測不變，最快4日凌晨到清晨解除，海警則要到明天下半天才有機會脫離。

▼卡努降下豪大雨，中南部山區局部有大豪雨發生可能。（圖／中央氣象局）



徐仲毅總結，新竹以北今明風勢仍大，明天雨勢減緩；苗栗以南則是今晚起雨勢變多，山區要注意局部豪大雨。恆春半島部分，風強浪大，偶有較大雨勢。至於宜花東受影響較小，但要注意局部焚風，特別是宜蘭、台東。

徐仲毅提醒，各地沿海風浪大，要注意長浪，加上明天仍適逢年度大潮期間，沿海低窪地區容易積淹水，甚至有海水倒灌的情況。

▼卡努颱風外圍環流寬廣，暴風圈一度觸陸東北角。（圖／翻攝RAMMB）