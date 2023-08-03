癡情女交友App尋真愛　交往2年「懷孕才知男友已婚」

▲日本一名單身女性在交友軟體上認識男友，然而懷孕後才知對方早就已婚。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本東京都一名設計師女性透過交友軟體認識「真命天子」，並在交往後懷孕，然而這時才發現對方早就已婚，讓她崩潰不已，上網求援後，才發現有十多名跟她有相同經歷的被害女子。目前她已經對男方提告，要求賠償損失，並讓親生骨肉「認祖歸宗」。

根據《讀賣新聞》報導，這名35歲的女性因為聽聞朋友與她的丈夫是在交友軟體上認識的，因此心生好奇，也註冊了交友軟體，並在半年後結識一名大她2歲的男子。當時她因為看到對方樸實無華的照片而產生好感，並進一步配對成功，經過4個月的網路聊天後，兩人終於約出來見面。

該名男子自稱是從事影像相關工作，兩人不論是工作還是興趣都十分聊得來，且男方沉穩的形象也讓她為之著迷。兩人從每周1次的會面，逐漸發展至情侶關係。然而事前，她曾經問過男方是否有女友，對方堅稱沒有，她在臉書上也沒有看到疑似妻子或是女友的貼文，因此儘管男方十分忙碌，不能常見面，她也沒有感到奇怪。

直到兩人交往2年多，她在2022年底發現懷孕，然而當她告訴男友這個好消息時，對方卻直言自己不想要孩子。心寒的她決心自己將孩子生下扶養。男方則表示，願意認肚子裡的孩子，也會支付養育費。儘管如此，男子還是堅持不願提供生父認領所需的戶籍謄本，直到反覆追問下，他才坦承，其實自己早已結婚。

被害女子這才知道自己被騙了整整2年，而震驚不已的她甚至一度尋死。直到她上網尋求協助後，才發現與她遭遇類似事件並懷孕的女子，就有十多人。目前她已經對男子提告，並要求對方支付精神賠償費與扶養費，同時希望透過法律要求對方認領小孩。

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