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力推「輔助醫學技術士」　輔助醫學會「苦行僧式」完成5000連署

▲▼台灣輔助醫學會建請政府推動「輔助醫學技術士暨閒置校舍活化為樂齡健康中心」，在各界不被看好的困境下，成功完成5000人實名連署。（圖／台灣輔助醫學會提供）

▲台灣輔助醫學會建請政府推動「輔助醫學技術士暨閒置校舍活化為樂齡健康中心」，在各界不被看好的困境下，成功完成5000人實名連署。（圖／台灣輔助醫學會提供）

記者陶本和／台北報導

台灣老人平均臥床8年才得以善終，而長照系統也面臨人才短缺的問題，台灣輔助醫學會近年建請政府推動「輔助醫學技術士暨閒置校舍活化為樂齡健康中心」。為此，輔助醫學會近來力拚在2個月內完成5000人的實名連署，最終在各界普遍不看好下，以苦行僧模式，順利達成5000人連署目標。

總統蔡英文在過去8年任內，推動長照2.0政策，相關預算從本來馬政府的50億元，逐年增加已突破600億元，服務涵蓋率達到67.03%，但不可諱言，台灣的長照還有很大建構空間，如今已是民進黨2024總統參選人的現任副總統賴清德，在2022年以錄影方式出席「2022 國際輔助醫學高峰會暨跨領域智慧醫學應用學術論壇」時表示，台灣是輔助醫學和AI人工智慧的結合的領航者，輔助醫學的推動「現在正是時候」。

▼副總統賴清德去年以錄影方式出席「2022國際輔助醫學高峰會暨跨領域智慧醫學應用學術論壇」。（圖／輔助醫學高峰會提供）

▲▼副總統賴清德以錄影方式出席「2022國際輔助醫學高峰會暨跨領域智慧醫學應用學術論壇」。（圖／輔助醫學高峰會提供）

對於台灣下一階段的長照工作，台灣輔助醫學會近來則建請政府，推動台灣輔助醫學特定輔助健康指導技術士施行暨閒置校舍活化，改為樂齡健康中心使用管理辦法，力拚在2個月內要完成5000人的實名連署。不過，由於填寫表格與資料作業繁瑣，就連網路連署也有多達10多個步驟，輔助醫學會找了諸多公關公司協助，但因議題太過生硬，議題不同於過去成功連署的「周休三日」，確實不容易激起民眾共鳴，最後不是因難度太高，不然就是開出百萬天價，而乏人問津。

對此，輔助醫學會透過招募志工採「苦行僧模式」，透過各醫療組織、大專院校系所，以及民間公益團體協力下，原本第一個月只有1000多人連署，直到第二個月之後，狀況開始好轉，最終在2個月期限前，成功達陣5000人目標。

台灣輔助醫學會理事長陳韜名接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，這是一個有溫度的議題，從連署名單中觀察，當中有許多是中年族群，顯見在這個年齡層的民眾很有感，現行的老人看護人員比例，已經遠不及人口老化速度，從「家有一老，如有一寶」，變成「家有一老，全家苦惱」的窘境。

陳韜名也指出，推動「輔助醫學技術士」在年輕人層面上，也可以嘗試解決年輕族群的就業問題，根據主計總處今年五月發布的統計，20歲至24歲青年族群失業率達11.75％，不僅高於整體失業率3.5％，等於平均11位青年人就有1人處於失業狀態。

陳韜名說，西方的輔助醫學也稱自然醫學，已經行之有年，並逐步納入醫療正軌，不是所有病患只有打針吃藥一途，也可透過音樂、植物、運動、寵物等各種輔助療法減輕痛苦。

輔助醫學會祕書長留名仁則指出，若相關科系的學生在大學裡就能修習輔助醫療學分，同時開放各項「輔助醫學技術士」證照考試，估計可增加5到10萬個工作機會，同時老年人也可受到更完善的照料。

一名參與輔助醫學會的連署志工表示，有位中年婦人聽到期解說後相當感概，她的90歲父親就是突然急症中風，但又達不到入住安寧病房的標準，於是四處找安養醫療中心，但答案都是沒病床，甚至醫護體系人員私下透露，一個合格看護要照顧10多位的病床患者，建議不如帶回家照顧可能還更有尊嚴些。

不過，雖然台灣輔助醫學會的連署已經達到門檻，但這不代表政府就可以馬上著手推動修法。對此，陳韜名向政府喊話，每個人都會變老，若老了才發覺沒有尊嚴對待的躺八年，可能為時已晚，不如現在就開始關心自己的未來，期待政府能傾聽民意。

▼台灣輔助醫學會建請政府推動「輔助醫學技術士暨閒置校舍活化為樂齡健康中心」，在各界不被看好的困境下，成功完成5000人實名連署。（圖／台灣輔助醫學會提供）

▲▼台灣輔助醫學會建請政府推動「輔助醫學技術士暨閒置校舍活化為樂齡健康中心」，在各界不被看好的困境下，成功完成5000人實名連署。（圖／台灣輔助醫學會提供）

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