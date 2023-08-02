若郭台銘參選⋯柯文哲：3人當選機率變0　「賴清德就可以開香檳了」

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

面對2024總統大選，鴻海集團創辦人郭台銘獨立參選的風聲甚囂塵上，也牽動另外3名藍綠白總統參選人的選情。針對若郭台銘獨立參選，自己與國民黨總統參選人侯友宜的選情為何？民眾黨總統參選人柯文哲直言，那當選的機率就是0，而民進黨總統參選人賴清德則可以開香檳慶祝。

柯文哲2日接受前立委蔡正元「蔡正元來挑戰」節目專訪，特別的是，過去常常批評柯文哲的蔡正元，節目首集就邀請柯文哲參與，加上蔡近期屢次批評國民黨總統參選人侯友宜，背後意義受外界關注。

蔡正元詢問，郭台銘看起來會自行參選，可能搶走柯文哲不少選票，「有人認為郭台銘參選的話，你當選機率會很低？」柯文哲則秒回「0啊！郭台銘（若）參選，3個都掛啊！」蔡正元加碼再問，「很多人認為侯友宜早就掛了。」而柯文哲則稱「不是啊！他（郭台銘）一選，就全部掛了啊！」

蔡正元追問，要如何面對現在的情勢，如果連這種情勢都處理不了，未來怎麼對付中共？柯文哲提及自己還在想，「有時候就是比耐心、毅力，郭台銘選的話，就是賴清德百分百當選，這就是他的策略。」郭台銘如果參選，就連選都不用選，「賴清德可以開香檳了。」而現在就是比憋氣，看誰憋得久。