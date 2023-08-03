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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文就職演說的複製貼上？　她批賴清德詐騙「介入三明治世代困境」

▲國民黨副祕書長李彥秀。（圖／國民黨提供）

▲國民黨副祕書長李彥秀。（圖／國民黨提供）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統參選人賴清德日前表示，「三明治世代的困境，政府都理解，未來更會積極介入、妥善協助，讓照護上一代、養育下一代不再是家庭自己的事，而是整個社會的事。」國民黨副祕書長李彥秀3日批評，這根本是將總統蔡英文2016年就職演說的複製貼上，蔡政府執政8年過去了，當年20歲的首投族，轉眼間已經成為28歲的「三明治世代」，但台灣年輕人面臨的困境卻沒有任何改善。

賴清德1日出席「Under40青年座談會」與「三明治世代」討論就業、少子化、人口高齡化及台灣產業未來發展。他指出，國家的希望是建立在每個人都有希望，環境不好的孩子，要能夠因為政府的幫助去追求夢想，他從政也是要確保這樣的環境，讓每個人都能實現夢想。賴清德強調，三明治世代的困境，政府都理解，未來更會積極介入、妥善協助，讓照護上一代、養育下一代不再是家庭自己的事，而是整個社會的事。

「這套話術聽起來怎麼如此熟悉且似曾相識？因為這根本是將總統蔡英文2016年就職演說的複製貼上。」李彥秀今日在臉書發文透露，2016年蔡英文在就職演說上，以極大的篇幅描繪台灣年輕人面臨到的困境，並承諾要為年輕人打造一個更好的國家。

此外，李彥秀補充，蔡英文當時也宣示，要解決年金制度、教育制度」、能源與資源、人口結構、長照體系、人口出生率低落、環境汙染、財政問題、司法問題、貧富差距、青年低薪等國政陳痾，並承諾要幫助年輕人突破困境，實現世代正義，把一個更好的國家交到下一個世代手上。

然而，8年過去了，李彥秀表示，當年20歲的「首投族」，轉眼間已經成為28歲的「三明治世代」，完全執政的民進黨執政8年，青年低薪依舊、貧富差距擴大、人口持續下滑、長照悲歌持續、財政黑洞更深、司法信任破產、社會住宅跳票、年金問題無解、通貨膨脹失控，蔡英文與賴清德帶給年輕人的是一個殘破的台灣，以及沒有希望的未來。

李彥秀痛批，再華麗的詞藻，再高明的話術，也不敵民進黨意識形態治國及蔡賴體制的昏庸無能，大騙子下台一鞠躬，小騙子繼續跳梁。因此，她呼籲，打擊政治詐騙，帶給台灣希望，為下一代打造更好的國家，就從拒絕賴清德開始，就從下架民進黨政客開始。

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