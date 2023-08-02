幕後／綠盼中央勸退蘇震清　憂莊瑞雄成「犧牲打」：潘孟安怎不來選？

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨屏東縣第二選區（屏南）立委參選人許展維退選，黨內傳出希望立委莊瑞雄應戰，但莊已數度婉拒徵詢。黨內人士表示，把局勢搞爛才叫莊收拾殘局，且莊瑞雄上次是蘇震清競選總幹事，之前講蘇多好，現在又要批評他，不管輸贏都傷到莊，更何況不會贏。除非黨中央可以勸退蘇，「但他們有想要處理嗎？」

對於被點名參選，莊瑞雄日前表示，自己已經擔任過一次救火隊，是不是讓更沒有包袱的人下去拼戰比較好？自己對民進黨充滿熱情，但人情義理跟政黨倫理之間，屏東是非常淳樸的地方，「我上次當蘇震清總幹事，又要我下場的話怎麼跟鄉親交代？人情上過意不去。」

黨內人士指出，黨中央本來就知道許展維選不下去，那席不容易贏，黨中央關心是否會影響總統大選，但這之後誰接？莊瑞雄當然打死也不可能，「把局勢搞爛才叫他去收拾殘局，鄉親都會說你是被派過來選的、不是自己要選的、只有黨意沒有民意，他當然不能這麼幹。」

對於出戰人選，黨內人士直言，蘇震清問題怎麼解決？不可能叫莊瑞雄去解決，許展維退選那篇千字文還在罵蘇家，內容新潮流沒看過嗎？這封信出來更難搞定蘇震清，現在又要莊瑞雄去選不是炮灰嗎？更不要說莊瑞雄上次是蘇震清競選總幹事，選舉要全力以赴，之前講蘇震清多好，現在又要批評他，這違背人性且鄉親會怎麼看。

黨內人士指出，前兩天稱兄道弟、現在拿刀互砍，要莊瑞雄去選又不幫人解決蘇震清的問題，蘇震清的問題只有賴清德可以處理，怎麼會叫莊瑞雄去面對這些問題？屏東縣長周春米說莊瑞雄跟農業部長陳吉仲是很好人選，就是擺明要挖洞給他們跳，怎麼不叫潘孟安回來選？他是最好人選、穩贏。

黨內人士表示，莊瑞雄是不可能選的，讓他自己去面對鄉親質疑跟包袱，不管輸贏都傷到莊瑞雄，更何況不會贏。如果黨中央可以勸退蘇震清，那莊瑞雄會考慮，蘇震清問題不能由莊瑞雄去面對，他無力也沒有立場，若黨中央不想處理蘇震清顯然是不想贏這一席，現在等於是叫莊瑞雄犧牲打，既然不想贏派誰有差嗎？

對於人選定奪，黨內人士指出，想不想贏就會決定人選，如果不想贏為什麼要耗損即戰力在這裡？只要不處理蘇震清就不會贏，蘇震清可以跟郭、柯合作，搞不好國民黨也會幫他，派別人去犧牲這樣合理嗎？