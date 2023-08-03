賴清德四腳督穩坐第一　她點三面向：僅民進黨提對應政見

▲賴清德、郭台銘、侯友宜、柯文哲。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》公布最新四腳督民調顯示，民進黨賴清德支持度33.4%、民眾黨柯文哲21.6%、國民黨侯友宜21.0%、鴻海創辦人郭台銘16.4%；對此，民進黨立委林宜瑾2日分析，維護台灣主權、捍衛多元價值、強化與國際民主陣營間連結，這三大面向已是國人共識，但至今也只有民進黨提出政見和作為來回應民意，民進黨未來也會持續跟社會對話，爭取國人支持。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調，民進黨賴清德獲33.4%支持、民眾黨柯文哲21.6%、國民黨侯友宜21.0%、鴻海創辦人郭台銘16.4%。值得注意的是，一旦郭加入戰局，柯的支持度受到的影響最大，從28.8%跌到21.6%，減少7.2個百分點，但對侯友宜而言，影響不大。

對此，林宜瑾指出，民調變化原因是多樣的，無法論斷怎麼樣的民調表現，一定彰顯出哪一位候選人的優勢或劣勢。在全國性選舉中該如何爭取多數國民的支持，每位候選人各有各的課題，自己無法代替其他兩黨說明。

對於賴清德民調領先，林宜瑾表示，單就民進黨而言，不論內政外交，過去幾年的執政成績大家有目共睹；未來要與公民共同打造怎麼樣的台灣，民進黨也有完整論述。

林宜瑾直言，維護台灣主權、捍衛多元價值、強化與國際民主陣營間連結，這三大面向雖已是國人共識，但在各黨推出總統候選人至今，也只有民進黨所提出的政見和作為，最能直接回應這樣的民意。她強調，民進黨會持續與社會對話，爭取國人對民進黨理念的認可與支持，一起為理想的國家攜手向前。