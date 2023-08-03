卡努颱風亂侯友宜競選節奏　立委便當會延期、傳訪吳敦義喊卡

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

卡努颱風來襲，國民黨總統參選人侯友宜今（3）日原訂第一場總統與立委及立委參選人團結便當會，昨晚8時許就宣告取消，據了解，侯友宜今天還安排拜會前副總統吳敦義，也因颱風同樣作罷。

國民黨主席朱立倫昨天在中常會透露，「無論是明天舉行的便當會」，或周末造勢會、後援會成立，全代會後所有輔選工作將全面性展開。對於這場便當會，侯競辦組織召集人曾銘宗表示，第一場是針對雙北立委及立委參選人，3日中午在侯競辦一起吃便當聊聊。曾還打趣說，絕對不會吃老三便當，看是不是要改訂冠軍便當。

一位受邀立委參選人透露，這場便當會安排今中午12時至下午13時30分，於新北市板橋區侯競辦舉行，但受到中度颱風卡努影響，昨晚8時北北基同步宣布「颱風假」停止上班上課，競辦隨即通知所有人便當會暫時取消，會再看侯友宜行程擇期再辦。有立委參選人表示，侯競辦對小雞不聞不問，連選舉行程都沒通知，一起吃飯餐敘也沒有，因此很期待這次便當會，如今看來只能再等等。

另外，據指出，侯友宜原訂今日也要拜會前副總統吳敦義，吳日前未能出席全代會，但還是相當關心選情，還隔空與前立委邱毅互槓；不過，受到卡努颱風波及，侯友宜必須坐鎮新北市嚴防風災，只好緊急取消相關選務行程。