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卡努來襲！新北災害共33件　侯友宜：今午到明晨是最關鍵時間

▲新北市長侯友宜3日坐鎮新北市災害應變中心。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜3日坐鎮新北市災害應變中心。（圖／記者許靖騏攝，下同）

記者蘇晏男／新北報導

受中颱卡努影響，新北市今（3日）停班停課，新北市長侯友宜上午也坐鎮災害應變中心，聽取各局處跟相關氣象分析報告。侯友宜指出，這段時間的災害大概有33件，屬於路樹傾倒、電線掉落，皆已經處置完畢，目前新北市無重大災情。侯友宜也提醒，今中午到明清晨是新北市最重要關鍵時間，提醒市民做好防颱準備，避免外出活動。

新北市府3日上午8時半舉行「卡努颱風新北市災害應變中心一級開設第2次工作會報」，侯友宜坐鎮並聽取天氣風險管理公司的分析預報，以及台大氣候天氣災害研究所中心的分析報告。

侯友宜指出，卡努颱風目前位在新北市東北方約375公里海面上，緩慢西轉東北方向移動，7級暴風圈半徑280公里。在此狀況下，今午後風雨逐漸增強，今中午到明清晨是新北市最重要關鍵時間，所以這期間包含北海岸、新北市東側跟南側山區可能會有豪雨發生，市區則是有大雨等級；尤其這次最重要的是強風，須嚴加戒備，市區陣風可能達9至10級、郊區與沿海陣風則可能達10至11級陣風，而沿岸長浪可能高達5公尺以上。

侯友宜表示，昨天已下令大漢溪左岸新莊處到三重河道關閉，並開放周邊道路紅黃線停車，此部分已請交通局做好配套，且不斷檢討、調整停車需求量。有關停班停課方面，新北市府相關活動、公車與捷運班次、醫院門診的調整等，相關重要公告要隨時告知民眾。

侯友宜也提及，這段時間的災害大概有33件，屬於路樹傾倒、電線掉落，皆已經處置完畢，目前新北市無重大災情。

另外，侯友宜提醒，這次強風豪雨仍不容小覷，尤其北海岸跟東北角會有11級強陣風，沿海浪高可能達5公尺，尤其有些地方適逢大潮，恐會造成海水倒灌、低漥淹水，要做好萬全準備；而市民要做好防颱準備、避免外出活動，尤其不要前往海邊戲水、觀浪、登山、釣魚、溯溪，千萬不要以自身生命跟財產來開玩笑。

▲▼新北市長侯友宜3日坐鎮新北市災害應變中心。（圖／記者許靖騏攝）

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