1票5百！國民黨南投議員涉賄選當選無效　落選頭張秀枝遞補

▲前議員曾振炎。（圖／資料照片）



記者杜冠霖／台北報導

在九合一大選完成「三連霸」的國民黨籍南投縣議員曾振炎，以1票500元賄選，經法院判決當選無效，刑事部分一審更重判2年6月徒刑、褫奪公權5年，而曾在判刑前已自行請辭議員。中選會2日公告，該選區由落選頭、無黨籍候選人張秀枝遞補。

根據判決書指出，曾振炎為南投縣第20屆縣議員選舉第1選舉區之候選人（已當選），於去年10月下旬某日，交給許姓友人5萬元賄款，許姓友人再透過劉、林姓2民眾以每票500元之對價，為曾振炎行賄8戶選民；曾振炎也於去年10月下旬某日，自行以每票500元之對價，向吳姓選民及其吳姓同住家人買票。

判決書說明，曾振炎於偵查中自白坦承全部犯行，符合《公職人員選舉罷免法》第99條第5項前段減刑條件，但審酌曾振炎身為議員，卻以行賄方式圖謀勝選，嚴重妨害選舉投票之公正、公平與純潔，並危害國家發展及民主政治之健全，且本身主導本案，所為賄選層級已達縣議員層級、影響層面較廣，再審酌其智識程度、家庭經濟狀況、素行，判處有期徒刑2年6月，褫奪公權5年，並宣告沒收本案賄款。

而中選會2日公告，該選區由得票數3469票的落選頭、無黨籍參選人張秀枝遞補，任期至本屆縣議員任期屆滿之日為止。