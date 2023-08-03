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卡努打亂海空運！47航班取消、延飛　交通船42班停航

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境,外國客,機場。（圖／桃機公司提供）

▲卡努颱風影響，部分航班取消或延飛。（資料圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

卡努颱風暴風圈今(3日)下午觸陸，打亂海空交通，離島交通船42航次停航，今國內外班機47架次取消或延誤。

交通部航港局則表示，卡努颱風影響，今日(3日)離島交通船共有10航線、42航次停航，包括基隆-馬祖、馬祖福澳-福州琅岐、北竿白沙-福州黃岐、南竿-莒光、南竿-東引等全部停航。

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另台北-馬祖、綠島-蘭嶼、富岡-綠島、富岡-蘭嶼、後壁湖-蘭嶼等也都全部停航。航港局提醒，颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。

空中交通今也受到影響，民航局則表示，受卡努颱風影響，今日截至上午10時，國內線取消4架次、延誤5架次，國際暨兩岸航線取消38架次，總計共47班次受影響。

此外，華航也宣布今取消琉球2航班，但加開3班機疏運。長榮今沖繩2航班也延後起飛並放大機型疏運。星宇航空沖繩2航班延飛也放大機型載客。台灣虎航今天沖繩2航班將延後起飛。

日本航空今起到周六(3日~5日)台灣往返東京羽田、成田13班航班取消或延後起飛，延飛航班最長將延誤23小時20分。

中國航空、深圳航空也宣布，今天(3日)兩岸航班包括北京、上海、重慶、深圳、成都、杭州等班機約有14架次取消。

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