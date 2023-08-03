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卡努挾西南風！暴雨將襲中南部　5公路戒備部署「預擬孤島應變」

▲▼台20線南橫公路。（圖／公路總局）

▲為嚴防西南風挾帶豪雨，台20線南橫等公路全面戒備部署機具。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

卡努颱風來勢洶洶，除暴風圈即將掃過台灣北端外，卡努颱風更將引進西南風，中南部恐出現劇烈豪雨或暴雨，公路總局表示，為防中部以南山區出現豪大雨，台7甲線、台8線、台14線、台14甲線、台20線等5公路全面警戒、超前部署機具人力，並評估可能形成孤島居民安置方案。

公路總局表示，依據卡努颱風最新氣象情資，預估颱風中心於今(3日)下半天最接近台灣本島，並於明天4日後逐漸轉向東北，並受颱風遠離引進西南風影響，中部以南山區需嚴防豪大雨發生。

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公路總局局長陳文瑞也召集轄下各工程處盤點各項防颱整備部署，並祭出4大部署應變方案，包括台7甲線、台8線、台14線、台14甲線、台20線加碼部署進駐機具人力，並於台20線明霸克露橋預置涵管、鼎塊等搶災資材，以利加速排除災情。

此外，也將全面盤點沿海易淹水路段排水檢查抽水設備調度預置情形；道路管制訊息加強橫向溝通聯繫，以利即時啟動相關應變作業；評估可能形成孤島之山區民眾受困轉安置方案，並橫向聯繫各縣市政府盤點沿線可安置場所，並準備糧食飲水。

公路總局呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

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