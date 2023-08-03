卡努今晚起大轉彎　最新各國路徑一致了

▲卡努越來越靠近台灣。（圖／翻攝digital-typhoon）



記者陳俊宏／台北報導

卡努要大轉彎了！天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天晚間至周五由於卡努颱風逐漸受南側的副熱帶高壓導引，將會開始出現迴轉、朝東北方緩慢移動的趨勢。而最新各國電腦模式模擬、各國官方預報路徑也出爐，各國官方預報也幾乎一致了。

▼最新各國官方預報。（點圖可放大／NCDR）



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▼最新各國電腦模式模擬。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）



林孝儒指出，今早卡努颱風大約是位於台北東北東方300多公里的海面上，緩慢朝西北西前進，預測今白天起至周五上半天，將是颱風離台灣最近的一天。

林孝儒說，但今晚至周五由於颱風逐漸受南側的副熱帶高壓導引，將會開始出現的迴轉朝東北方緩慢移動的趨勢，周末更是會加速往東北方遠離朝日本前進；因此快的話，陸上颱風警報就有機會在今深夜至周五晨前解除，周五下半天也會陸續解除海上颱風警報。

▲▼最新觀測資料。（圖／氣象局）



林孝儒提到，今天開始就更隨著颱風靠近，為颱風外圍環流迎風側的西半部，短暫陣雨的範圍逐漸有往南延伸現象外，颱風警報警戒範圍與恆春半島蘭嶼等地，都有觀測出浪高3米以上及7-11級的強陣風出現，今天這樣風浪偏強且西部陣雨的情況將會持續影響。

林孝儒表示，甚至今晚開始至周五，颱風也將帶動西南季風增強，中南部的降雨也會有所增多，有時也會伴隨較大雨勢出現，預測累積雨量中北部有局部大雨外，西部山區都是要留意豪雨的可能；而背風面東部降雨影響都不多，主要留意焚風發生機會。

林孝儒分析，周末才會隨著颱風更為遠離，北部天氣才會逐漸恢復穩定，轉為與東部較類似的多雲到晴、午後有短暫陣雨的天氣；但由於颱風遠離後，將轉為西南風環境，因此持續為迎風面的中南部，仍要防範局部大雨機會，還是要多加留意。

▼卡努最新動態。（圖／氣象局）



▼卡努要大轉彎了。（圖／氣象局）