颱風假放不放？他建議「錯放就補班課」：不用每次都灌爆首長

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著卡努來襲，北北基宜4縣市昨（2）晚宣布3日放颱風假，不過就有人質疑，昨晚8點時，明明4縣市的颱風風力跟雨量預測都不及放假標準。對此，精神科醫師沈政男分享自己的看法，認為要解決類似爭議，就是要採用補班、課制度，「錯放就在年底或明年補班補課，就不用每次要放不放，大家灌爆首長臉書。」

▲沈政男發表對颱風假的看法。（示意圖／記者林敬旻攝）

沈政男上午7點半左右就在臉書發文，提到北北基宜今天放颱風假了，但4縣市昨晚宣布時，颱風風力與雨量預測都未達放假標準，他便解釋，「因為，颱風預測只是參考，縣市首長認為如有必要，還是可以自行判斷。」

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可什麼叫「如有必要」？他就以這次北北基宜舉例，只要納入颱風警戒區域就算，即使風雨預測未達標準，也視為必要。而桃園之所以沒放假的理由，就是「不只風雨未達標，也沒有納入警戒區」。

所以，沈政男直呼，根本沒有所謂「共同生活圈」，因為若沒有同步放假，難免引發爭議，「就只是人為圈定。不然，新竹呢？要不要北北基桃竹同步放颱風假？」另外，現在颱風假的風力預測標準，跟納入警戒區已經不一致了，「是不是應該做一個修訂，改成『只要納入陸上颱風警戒區就放颱風假』？」

最後，沈政男提出個人意見，「我是認為，要解決颱風假的問題，就是要有補班補課的制度」，如果真的錯放，就在年底或明年補班補課，「就不用每次要放不放，大家灌爆首長臉書。」