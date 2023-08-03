KTV包廂全訂滿？蔣萬安籲：別出門　「傍晚至入夜」影響北市最劇

▲台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

卡努颱風挾豐沛雨量襲擊北台灣，首當其衝的台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣等北部縣市3日停班停課。針對台北市3日放颱風假，目前有無達到停班課標準，以及宣佈放假後北市KTV包廂全被訂滿一事，台北市長蔣萬安表示，還是要請市民避免外出，颱風影響台北市最劇烈時間為傍晚至入夜。

蔣萬安3日上午坐鎮北市災害應變中心，主持卡努颱風應變中心第二次工作會議。針對北北基3縣市共同宣布停班課，目前台北市有無達到停班課標準？蔣萬安表示，主要是依據氣象預測，且也一直有跟鄰近縣市保持聯繫。

蔣萬安提及，台北市跟新北市是共同生活圈，每天新北市進來台北市工作的人超過50萬，且雙北不只有工作生活，還有家長、孩子接送照顧問題，如果孩子、家長停班停課不一致，會有在颱風天接送、是否必須請假在家照顧孩子狀況，這些都一致考量，最後跟其他縣市共同討論後，就宣布停班停課。

蔣萬安指出，還是會持續關心後續雨勢、風勢狀況，今早聽取報告後，再次請各局處準備好相關工作，另外也呼籲民眾，今天下午開始，包括雨量、風勢會逐漸增強，預測颱風影響台北市時間最劇烈時間，是傍晚開始一直到入夜，「還是呼籲民眾要特別小心、避免外出。」

至於2日宣布3日放假之後，台北市KTV包廂瞬間被訂滿？蔣萬安強調，還是要特別提醒民眾小心，氣象團隊預測傍晚開始降雨量會變多，入夜後風勢會特別大，是影響台北市比較大的時段，「請民眾特別小心留意，也請各局處加強各方面整備，還是以市民安全為最優先考量。」