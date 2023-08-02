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蔣萬安霸氣回應「我已宣布停班課」　市民再洗板：最帥的市長

▲▼因應卡努颱風，台北市長蔣萬安坐鎮災防中心。（圖／取自蔣萬安臉書）

▲因應卡努颱風，台北市長蔣萬安坐鎮災防中心。（圖／取自蔣萬安臉書）

記者林彥臣／綜合報導

卡努颱風持續朝台灣靠近，暴風圈將接觸到北部及基隆地區，稍早還有許多網友因為期待放颱風假，在台北市長蔣萬安的臉書留言表示，「您是我看過最帥的男人」。隨後北北基宣布3日停班停課，蔣萬安也在臉書上霸氣回應，「放心，我已經宣布停止上班上課了」。網友再度洗板一波表示，「最帥市長」。

蔣萬安2日晚間在臉書發文表示，「放心，我已經宣布停止上班上課了，這幾天大家在社群平台的留言我都有看到，台北市明（3）日停班停課，請大家務必小心自身安全。」

蔣萬安強調，面對卡努颱風來襲，市府相關人員與防救機具設備已完成待命，隨時可以動員投入各項救災工作，一切以市民安全為依歸，請大家務必小心自身安全。

網友在蔣萬安的臉書留言表示，「最帥的市長」、「地表上最帥的市長」、「您是我看過最帥的市長」、「第一句話，我直接被圈粉了」、「謝謝您的決策拯救了台北的市民」。

「放心，我已經宣布停止上班上課了。」 這幾天大家在社群平台的留言我都有看到，台北市明（3）日停班停課，請大家務必小心自身安全。 台北市政府持續關注 #卡努颱風...

蔣萬安發佈於 2023年8月2日 星期三
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