北市明放颱風假！災變中心今晚10點一級開設　蔣萬安：留言我都看到了

▲蔣萬安主持卡努颱風應變中心第二次工作會議。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

中央氣象局針對中度颱風「卡努」發布海、陸上颱風警報，陸警範圍包括新北、基隆、宜蘭，明晨可能再納台北，使基隆市、台北市、新北市宣布，3日停班停課。台北市長蔣萬安於臉書表示，「我已經宣布停止上班上課了。」並提及台北市災害應變中心提升為一級開設。

「放心，我已經宣布停止上班上課了。」蔣萬安2日晚間於臉書表示，這幾天大家在社群平台的留言，他都有看到，台北市3日停班停課，請大家務必小心自身安全。

蔣萬安提及，台北市政府持續關注卡努颱風路徑，災害應變中心即將提升為一級開設，各區級災害應變中心已成立，北市也和行政院進行防災視訊連線，說明台北市整備進度。台北市政府補充道，災害應變中心預定於今晚10時提升為一級開設。

蔣萬安指出，依據氣象局預估，台北市的東側山區，及陽明山地區將有較大累積雨量，「我們鎖定士林區、北投區、內湖區及南港區的土石流潛勢溪流、沉砂池及老舊聚落加強巡檢。」而水門只出不進措施則在今日下午4時首次執行，已請警察局、交通局、停管處及民政局等相關單位，做好後續堤外提車與關閉水門相關事宜，今晚8點開始拖吊堤外車輛。

蔣萬安強調，面對卡努颱風來襲，市府相關人員與防救機具設備已完成待命，隨時可以動員投入各項救災工作，一切以市民安全為依歸，請大家務必小心自身安全。