網友想放「颱風假」洗板蔣萬安臉書：您是我看過最帥的男人

▲市民都相當關注，台北市長蔣萬安是否宣布停班課。（圖／台北市政府提供）



記者林彥臣／綜合報導

「卡努」颱風持續朝台灣靠近，暴風圈將接觸到北部及基隆地區，北北基民眾都相當關心明天是否會放颱風假。台北市長蔣萬安的臉書，在2日下午就被許多網友洗板「您是我看過最帥的男人」，希望能夠如願放颱風假。

蔣萬安2日上午出席活動時就表示，下午會到災防中心進行三級強化開設，同時持續關注最新路徑跟風勢、雨量，「我們之前4縣市就已經有共同討論，依循相關機制以及停班停課作業標準，當然也會視情況即時聯繫、溝通，確定接下來是否會停班課」。

蔣萬安對於3日是否停班課也表示，「一定要達到停班課標準，以及後續是否影響4縣市市民通勤時的各種方便性、安全性，絕對以市民安全為最優先考量」。

對此，許多網友在蔣萬安臉書洗板留言表示，「萬安，您是我看過最帥的男人了，每當雷電暴雨交加的時候，您總是會比其他縣市提早告訴新台北市民說『放心，我已經宣布停止上班上課了』，如今卡努來勢洶洶，您再看看無助的我們，不知道此時此刻的您是否也會像之前一樣，在旁若無助的我們耳邊輕聲的說一樣的話呢？也希望大家都能夠渡過此次的風災。」

還有網友留言表示，「帥哥，可以放個假嗎」、「萬安，明天的颱風假也拜託您了」、「明天宣布放假，你說好不好？」、「萬安，風好大，雨猛下，我好怕，明天可以放假嗎？」。