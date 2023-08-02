竹山鎮12里滅火器全到期　公所更換1900支保障鎮民身家安全

▲竹山鎮公所更新各里到期的公共滅火器，以供緊急情況使用。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

公共滅火器過去到期後，需要自籌補助款申請費用才能獲得補助，更新購買滅火器；竹山鎮公所表示，今年起將已到期的12個里滅火器進行更換，總計約更新1900多支，提升鎮民身家性命財產安全的保障。

鎮公所於7月31日在公所大門口清點查收購入的滅火器，並分為4條路線發送至12個里，包括雲林里、中崎里、田子里、大鞍里、坪頂里、延正里、山崇里、中央里、桂林里等；鎮公所指出，今年開始都會派請里幹事針對各里的滅火器造冊管理，依據設置規範，3至5戶1支為原則，上述里內的滅火器皆為107至108年間購買，如今已經過期。

鎮長陳東睦表示，鎮內有10個里的滅火器都已更新完成，而公共滅火器提供緊急狀況使用，呼籲鎮民不要將滅火器拿到家中使用；民眾平日應建立正確的防火觀念，對於家中可能發生火災之處提出相對應變措施，並多檢視及練習使用相關設備器材。

鎮公所說明，滅火器使用口訣更改為「拉、瞄、壓、掃」：拉（插梢），提起滅火器後，將安全插梢「旋轉並拉開」；瞄（火源），握住皮管噴嘴後，瞄準火源底部；壓（握把），用力握下手壓柄（壓到底），朝向火源根部噴射；掃（向火源左右噴灑），左右移動掃射後，持續監控並確定火源熄滅。