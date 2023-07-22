海軍新兵滅火器猛K班長　原因曝：悔過書寫3遍「還被嫌字太潦草」

▲海軍教準部傳出新兵拿滅火器攻擊班長的事件。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

海軍教準部一名受軍事訓練役的新兵，疑似因不滿班長管教，昨（21）天傍晚持滅火器埋伏在部隊樓梯口，見班長現身就朝他頭部猛K，其他官兵見狀連忙上去阻止也被波及，班長送醫後頭部後腦受創，但沒有生命危險，目前仍在醫院觀察治療中。教準部證實確有此事，並強調將在調查後對新兵進行後續懲處。

據了解，這名動手的新兵是屬於大專軍事訓練役的學兵，須服役4個月，隸屬於海軍第二大隊第五中隊，他因為在管制時間違規使用手機被班長發現，班長要求他寫悔過書，但又因字跡潦草，內容沒有坦承犯錯的意願，而被要求重寫了3次，直到第4次才被班長接受，學兵因此心生不滿。

昨天傍晚6時許，新兵拿著滅火器在部隊樓梯口埋伏，發現班長現身後就對著班長猛敲，班長閃避逃走，新兵竟一路追著攻擊到中隊集合場，部隊其他官兵見狀傻眼，趕緊上前制止，奪下新兵手上的滅火器，並把遭攻擊的班長緊急送醫，所幸只有後腦受創，目前仍在國軍左營醫院觀察救治中，沒有生命危險。

教準部政戰主任劉志貞上校表示，這起攻擊事件確實有發生，初步調查新兵的確有不服管教的情形，全案已送交憲兵隊調查，以釐清事發經過及攻擊動機，後續也將依規定對施暴的學兵進行相關懲處。