在遊藝場輸百萬…台南男暴走「拿滅火器狂噴」：就說不要接待我！

記者閔文昱／綜合報導

1名康姓男子23日前往台南市北區成功路一家「檯仔間」消費，卻因不滿打玩電動玩具輸錢，憤而拿滅火器前往店家噴灑，遭警方依違反社會秩序維護法究辦。據了解，康男在5年多來就輸了超過百萬，一年多前還曾要求店家不要再接待他，不過23日店家看到他後仍履行接待，才會讓他輸錢後心生不滿，拿滅火器噴灑洩憤。

警方指出，康姓男子自稱在遊藝場打玩電動玩具輸錢，才會在23日上午7時許拿滅火器前往店家噴灑，位在現場隔壁的台南市警五分局北門派出所據報，迅速派員馳抵該店家將康男查獲。



▲台南市北區成功路一樓「檯仔間」23日上午7時許，1名康姓男子自稱在遊藝場打玩電動玩具輸錢，憤而拿滅火器前往店家噴灑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

康男事後供稱，他曾多次前往該店消費，卻不斷輸錢，5年多來已輸了100多萬元，為此他還在一年多前特別要求店家，以後不要再接待他，但近日他忍不住前往消費，店家也照常接待，結過卻也讓他因此再度輸錢，才會心生不滿拿滅火器噴灑洩憤。

對此，店家雖向警方表示不追究，但五分局涉認康男行為違法，仍依違反社會秩序維護法究辦。另外，針對康姓男子所述，該電子遊戲場有涉嫌賭博情事，五分局也將深入追查蒐證查緝。