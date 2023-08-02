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豐富專案里程碑！亞大打造全齡照護園區今簽約、拚2028年完工

▲▼台中,豐原,亞洲大學,亞洲大學豐富健康產業園區,豐富專案,醫療,長照,托育。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲亞洲大學打造全齡照護園區，今簽約並希望拚2028年完工。（圖／臺中市政府經濟發展局提供，下同）

生活中心／綜合報導

台中市豐原區豐富專案一心段1130地號土地設定地上權案，確認由亞洲大學投入55億元興建「亞洲大學豐富健康產業園區」，提供山城地區醫療、長照與托育等全齡照護，預計2028年完工。今（2）日，市府經發局長張峯源、地政局長吳存金與財團法人亞洲大學及中國醫藥大學董事長蔡長海，三方在副市長黃國榮見證下隆重完成簽約儀式。

副市長黃國榮致詞時表示，二十多年來，豐原一直期望能夠再發展，豐富專案做為豐原發展的門戶新核心，期間歷經兵營遷移、區段徵收、土建工程及招商定位調整，在地立委及議員不分黨派持續支持下，各項基礎建設逐漸完善，豐原國民暨兒童運動中心結合社皮里活動中心也即將在明年完工，在周邊機能逐漸成熟下，終於瓜熟蒂落成功招商，他大大感謝多方的投入才能達成目標。

▲▼台中,豐原,亞洲大學,亞洲大學豐富健康產業園區,豐富專案,醫療,長照,托育。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲台中副市長黃國榮特別感謝多方投入，讓豐原發展更好。

黃副市長指出，亞洲大學豐富健康產業園區未來將提供醫療、長照及托育功能，照顧潭子、神岡及后里等地的醫療長照需求，且營運後將創造2000個職缺，盼藉由政府與民間共同合作，為豐原注入新資源，成為地方經濟、產業發展的新引擎。今日簽約也象徵豐富專案邁向下一個里程碑，未來的延伸效益也預計從山城地區擴大至北屯、潭子等地。

▲▼台中,豐原,亞洲大學,亞洲大學豐富健康產業園區,豐富專案,醫療,長照,托育。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲豐富專案簽約邁向下一個里程碑，未來有望成為推動在地發展新引擎。

「目標2028年下半年完工營運！」蔡董事長指出，亞洲大學著眼強化豐原、東勢、后里、潭子等地區的醫療資源及全齡健康照護品質，預計投入55億元興建「亞洲大學附設豐原醫院」、「亞洲大學附設私立豐原住宿長照機構」及「托育大樓」，另也將設置生技、健康產學中心，大幅提升民眾就醫便利性，照顧山城市民的健康；此外，營運後將擴大亞大學生實習、就業場域，讓學生畢業即就業，為亞大永續發展向前邁一大步。

張局長指出，此案位於山線醫療次區域，地廣人稀且就醫可近性低，加上高齡人口占比及老化指數高，無論是醫療資源及長照資源都相對缺乏；亞洲大學於此興建醫院及住宿型長照機構，能發揮交通樞紐優勢，透過國道快速連通周邊區域，補足醫療長照資源缺口，大幅提升就醫便利性，照顧山城市民健康，完善豐原區做為山城副都心的機能，並藉由密集的人口活動築巢引鳳，形塑新商業中心與生活圈，成為帶動豐原地區經濟發展新核心。

吳局長表示，豐富專案總開發面積達5.51公頃，此次成功招商的地塊佔地約1.96公頃，基地屬原陸軍台中區聯合甲型保修廠，歷經多任市長努力，直到市長盧秀燕第一任期內，完成區段徵收工程，且自110年1月開放通車後，有效舒緩豐原交流道往中正路車流量，相信亞大豐原醫院的進駐，將促進豐原地區整體發展。

今日簽約儀式，包含黃副市長、立法委員江啟臣、市議員張瀞分、陳本添、邱愛珊、經發局長張峯源、地政局長吳存金、衛生局副局長邱惠慈、台中市工商發展策進會總幹事黃于珊、豐原區長洪峰明、神岡區長梁益明、財團法人亞洲大學及中國醫藥大學董事長蔡長海、亞洲大學團隊及多位在地里長等均到場共襄盛舉，市議員陳清龍、古秀英服務處也派員共同見證豐原的大喜事。

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