前瞻81億改建前鎮漁港掀口水戰　高市議長：嘴臭的人都有意見　

▲高雄市議長康裕成在臉書回應「前瞻計劃81億改建前鎮漁港」議題。（資料照／地方中心攝）

記者吳奕靖／高雄報導

前瞻計劃編列81億改建前鎮漁港，成了政治口水戰，高雄市議會議長康裕成打破沉默，罕見在臉書發文重砲痛批：「不管高雄怎麼做，嘴臭的人都有意見。」

康裕成2日在臉書針對前瞻計劃當中，花81億改建前鎮漁港成了政治口水戰發文。「重北輕南時代，中央不給錢，高雄只好舉債建設」，結果市長就被污名為 舉債市長，現在為了要揮別南北失衡，所以「高雄爭取到很多建設被譏為媽寶市長」，所以她想問，「是要高雄市長怎麼做啦？」

康裕成進一步強調：「高雄人很爭氣支持市長舉債把基礎建設打造完成（捷運、輕軌、鐵路地下化、衛武營、流音中心、總圖書館、美術館⋯）有上述的基礎建設，才有今天的魅力高雄創造了演唱會經濟，有上述的基礎建設，才有科技業青睞高雄來投資高雄」，所以她提出第二個問題：「高雄就不值得給予較多的關注嗎？」

她罕見重砲批評：「高雄舉債被罵，高雄很會向中央爭取經費也被取笑，不管高雄怎麼做，嘴臭的人都有意見，高雄地底下是一條條的石化管線，台北地底下卻是一條條的捷運，嘴臭的人得了便宜不吭聲？高雄花80億蓋前鎮漁港卻能帶來300億的產值，嘴臭的人就批評高雄的前鎮漁港？實在生氣。」