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賊仔狀元才！詐團首腦騙17人海削6300萬　空檔不忘惡補法律　　　

▲高雄市刑大查獲詐騙集團，同時在他們住處找到法律書籍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市刑大查獲詐騙集團 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警方破獲假幣商真洗錢集團，利用公司帳戶洗錢還擁槍自重，主嫌是一名43歲的張姓男子，員警在他的住處還找到不少法律書籍，這才發現他為了要規避洗錢罪責，還特別學習法律相關知識，就在警方進行搜索時，他還提出法律專有名詞來質疑警方。

今年7月20日，高雄市刑大跟多個分局合作，兵分六路在林園跟苓雅區展開同步搜索，同時抓到以43歲張姓男子為首的詐騙集團以及他的水房，不僅查扣到相關證物，還找到槍械。這個詐騙集團的主要被害人是透過社群軟體廣告「股票分析投資賺錢」來吸引，然後詐團成員再假冒投顧老師，以「保證獲利，穩賺不賠」之方式攻擊人性貪婪弱點，被害人不疑有他，誤以為投資股票而匯款，等到要賣掉股票變現時，又遭詐團假冒投顧公司客服再以話術告知「需繳交股票分紅」始能出金，被害人反覆依照指示匯款，發現仍無法出金才驚覺遭詐騙。警方初步清查被害人計有17名，遭詐騙總金額新臺幣6360萬餘元。

▲高雄市刑大查獲詐騙集團，同時在他們住處找到法律書籍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市刑大查獲詐騙集團，同時在他們住處找到法律書籍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市刑大追查發現，以張嫌為首，招募、指揮黃姓、夏姓、何姓等3名男子為車手，等到被害人遭詐騙贓款匯入第一層帳戶後，再由其他的詐騙集團將錢層轉至張嫌所成立之公司帳戶內，再指示黃、夏、何等3嫌前往臨櫃大額提領，利用公司帳戶隱匿詐欺所得贓款，設計層層斷點規避警方查緝。

同時警方在他們的據點現場竟發現多本相關法律書籍，原來張姓嫌犯是在學習以虛擬貨幣幣商來進行虛擬貨幣買賣交易，掩飾洗錢之罪責，同時在搜索時還會利用專有法律名稱向警方、銀行、金管會等機關提出質疑與反駁。規避手法高明令警方咋舌，全案依詐欺等罪來送辦。

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