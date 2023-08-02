　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳思瑤批找錯債主！柯規蔣可以不隨　為前瞻槓蔣萬安：可跟中央合作

▲▼立法院2017年審查前瞻預算。（圖／ETtoday資料照）

▲蔣萬安2017年立委任內反對前瞻預算。（圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

台北市長蔣萬安日前表示，審計部29日公布前瞻預算共補助地方5358億元，但台北市僅獲184億元，盼中央在補助款上可公平合理。對此，民進黨立委吳思瑤2日批評，冤有頭債有主，是誰沒爭取前瞻？要找債主也應該找柯文哲，蔣還有機會為當年的不前瞻做彌補，應停止潑髒水跟扭曲，柯規蔣可以不隨，可以跟中央合作做出改變。

吳思瑤表示，蔣萬安2017年反前瞻、丟水球，現在討前瞻還潑髒水，歷史是會留下證據的，因為當年蔣萬安是國民黨鞭，在立院敲鑼打鼓砍前瞻預算，現在換了位置就換了腦袋，居然抱怨中央給前瞻不夠多？！冤有頭債有主，是誰沒爭取前瞻？要找債主也應該找柯文哲。

吳思瑤表示，前瞻SOP就是地方提案、中央審查、不分藍綠，「柯文哲市府根本沒申請！而當年帶頭杯葛審查大砍預算的正是蔣萬安，當年丟水球，現在還要潑髒水？」蔣萬安還有機會為當年的不前瞻做彌補，應停止潑髒水跟扭曲，柯規蔣可以不隨，可以跟中央合作做出改變。

媒體也追問侯友宜外交政策，吳思瑤回應，侯友宜參選2024總統大選，外交政策卻走回馬英九老路，金溥聰加入侯友宜團隊，到底是金溥聰、馬英九還是侯友宜在選總統？侯友宜昨天專訪提到很多作為，包含維持台灣民主制度、扮演國際重要角色，但這不都是近年蔡政府正在做的嗎？

ET快訊
快訊／電信業者史上最高！　台灣之星遭罰1600萬
23歲男遭鄰居抓去撞車　「家屬放棄急救」拔管亡！
快訊／台北中正堂旁驚悚墜樓！　男爆頭身亡
快訊／NONO「50萬元交保」！
LIVE／北北基宜警戒！　氣象局最新說明
快訊／17:30發布陸警！　卡努最新路徑出爐
直擊！　AV女優26人集體現身松機
股票淪壁紙！　散戶怒包圍地檢署
YouTube「百萬頻道」影片全不見！　媽媽社團大崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

肯定侯友宜訪日超成功　朱立倫：反觀綠營陷退選「信賴危機」

莊瑞雄婉拒戰屏南　賴清德常會嚴肅「這席話」與會者愣住

不分區名額引派系鬥爭？　綠黨團：得票過半就迎刃而解

社宅包租代管4.0正式啟動　陳建仁：放寬長者、身障者換居社宅

為前瞻槓蔣萬安　吳思瑤批「找錯債主」：柯規蔣可以不隨

朱立倫稱侯友宜民調「超柯趕賴」　民眾黨：應是「強心針民調」

挑戰不可能的任務！　國民黨提陳若翠、周宏昌出戰南部立委選區

金溥聰「砸郭戰法」原因曝　黃揚明：讓「侯柯」差不到1個百分點

藍批前鎮漁港改建花81億　她反擊：那北市150億的市場改建呢？

前瞻經費拿1265億挨批　黃捷質疑國民黨「每到選舉就拿高雄開刀」

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

發海警！卡努變肥拚中颱上限　「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警

阿公將假牙和湯麵混合　吃下後點頭大讚：好吃！

肯定侯友宜訪日超成功　朱立倫：反觀綠營陷退選「信賴危機」

莊瑞雄婉拒戰屏南　賴清德常會嚴肅「這席話」與會者愣住

不分區名額引派系鬥爭？　綠黨團：得票過半就迎刃而解

社宅包租代管4.0正式啟動　陳建仁：放寬長者、身障者換居社宅

為前瞻槓蔣萬安　吳思瑤批「找錯債主」：柯規蔣可以不隨

朱立倫稱侯友宜民調「超柯趕賴」　民眾黨：應是「強心針民調」

挑戰不可能的任務！　國民黨提陳若翠、周宏昌出戰南部立委選區

金溥聰「砸郭戰法」原因曝　黃揚明：讓「侯柯」差不到1個百分點

藍批前鎮漁港改建花81億　她反擊：那北市150億的市場改建呢？

前瞻經費拿1265億挨批　黃捷質疑國民黨「每到選舉就拿高雄開刀」

肯定侯友宜訪日非常成功　朱立倫：反觀綠營陷退選「信賴危機」

又是你！港男觀光來台淪車手　1個月2度穿女裝提款被逮

莊瑞雄婉拒戰屏南　賴清德常會嚴肅「這席話」與會者愣住

日本人拍「台灣滷肉飯」教學片！PTT一票傻了：根本爌肉飯

快訊／北投關渡宮中港碼頭驚見浮屍！　初判至少已落水3天

從連通道墜落　中華電信員工倒臥1樓死亡...疑為疾病所苦　

卡努颱風遇年度大潮！　第十河局：淡水河低窪地區慎防淹水

今夏限定！15米巨大「鯊西米」現身高流　蜜柑站長俏皮趴上輕軌站

型男主廚看不出年過半百！早晚一杯保持行動力　收服吳秉承最挑剔的味蕾

卡努「暴風圈蓋台」一整天！可能被「卡住」拉長暴雨時間

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

政治熱門新聞

中颱卡努逼近會放颱風假？　新北副市長：北北基桃最快今晚8時宣布

基北北桃有機會放假　張善政：雨量不小

陸軍航特部中校涉共諜案遭羈押禁見　國防部嚴厲譴責：痛心

柯文哲給年輕人的一封信　「你想躺平還是改變世界」

獨／工商界挺侯友宜後援會　「名譽總會長」名單驚見郭台銘胞弟

漢光演習「玻璃當掩體」挨轟　憲兵回應了

蘇貞昌嗆「吃魚還不准修漁港」　游淑慧：價比價就知道誰是凱子

陳其邁曝81億改造前鎮漁港決策過程

ET民調／郭台銘參戰「柯文哲掉7.2個百分點」　四腳督保送賴清德

賴清德給年輕人的一封信　在意台灣怎麼被世界看待

颱風卡努逼近！侯友宜在日本穿上「紅背心」

黃智賢酸：謝典林才是小刀　心狠又精準

ET民調／侯友宜支持度止跌回升　藍軍鐵票歸隊獲72.8％支持

坤輿掩埋場2.0！他點土石場3疑點　嗆鍾東錦「你跟當地人有仇嗎？」

更多熱門

相關新聞

侯友宜超柯趕賴？民眾黨：強心針民調

侯友宜超柯趕賴？民眾黨：強心針民調

國民黨主席朱立倫1日表示，根據國民黨最新內參民調，國民黨總統參選人侯友宜已追上民眾黨總統參選人柯文哲，且與民進黨總統參選人賴清德差距非常小，但因沒有具體數字，引發外界質疑。民眾黨副秘書長許甫2日也質疑，該份內參民調是不是所謂「強心針民調」，要告訴選民「相信我們還撐得下去」。

挑戰不可能的任務！　國民黨提陳若翠、周宏昌出戰南部立委選區

挑戰不可能的任務！　國民黨提陳若翠、周宏昌出戰南部立委選區

金溥聰「砸郭戰法」原因曝　黃揚明：讓「侯柯」差不到1個百分點

金溥聰「砸郭戰法」原因曝　黃揚明：讓「侯柯」差不到1個百分點

被「感冒、颱風、訪日」耽誤能源政策　侯友宜競辦：8月9日公布

被「感冒、颱風、訪日」耽誤能源政策　侯友宜競辦：8月9日公布

秦日新疑傳「賴清德爭訪華府」　假帳案、公費不倫戀黑歷史曝

秦日新疑傳「賴清德爭訪華府」　假帳案、公費不倫戀黑歷史曝

關鍵字：

蔣萬安前瞻柯文哲國民黨民眾黨吳思瑤民進黨審計部

讀者迴響

熱門新聞

NONO見警搜家「淡定吐1句話」！關鍵證物曝光　

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

陳子玄兒「突然失去意識」急送醫！

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

快訊／NONO捲性侵風暴！移送北檢不發一語

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

即／NONO捲性侵「今赴北市婦幼隊偵訊」！1030移送北檢

張育成1揮棒　美體育作家搖頭：非大聯盟打者

「BMW-9999」車牌本尊不是BMW！車款曝光

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面