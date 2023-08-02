為前瞻槓蔣萬安　吳思瑤批「找錯債主」：柯規蔣可以不隨

▲蔣萬安2017年立委任內反對前瞻預算。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

台北市長蔣萬安日前表示，審計部29日公布前瞻預算共補助地方5358億元，但台北市僅獲184億元，盼中央在補助款上可公平合理。對此，民進黨立委吳思瑤2日批評，冤有頭債有主，是誰沒爭取前瞻？要找債主也應該找柯文哲，蔣還有機會為當年的不前瞻做彌補，應停止潑髒水跟扭曲，柯規蔣可以不隨，可以跟中央合作做出改變。

吳思瑤表示，蔣萬安2017年反前瞻、丟水球，現在討前瞻還潑髒水，歷史是會留下證據的，因為當年蔣萬安是國民黨鞭，在立院敲鑼打鼓砍前瞻預算，現在換了位置就換了腦袋，居然抱怨中央給前瞻不夠多？！冤有頭債有主，是誰沒爭取前瞻？要找債主也應該找柯文哲。

吳思瑤表示，前瞻SOP就是地方提案、中央審查、不分藍綠，「柯文哲市府根本沒申請！而當年帶頭杯葛審查大砍預算的正是蔣萬安，當年丟水球，現在還要潑髒水？」蔣萬安還有機會為當年的不前瞻做彌補，應停止潑髒水跟扭曲，柯規蔣可以不隨，可以跟中央合作做出改變。

媒體也追問侯友宜外交政策，吳思瑤回應，侯友宜參選2024總統大選，外交政策卻走回馬英九老路，金溥聰加入侯友宜團隊，到底是金溥聰、馬英九還是侯友宜在選總統？侯友宜昨天專訪提到很多作為，包含維持台灣民主制度、扮演國際重要角色，但這不都是近年蔡政府正在做的嗎？