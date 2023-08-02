高雄前瞻拿1265億挨轟　綠委喊「交通平權」：藍白陣營勿混淆視聽

▲立委李昆澤。（圖／翻攝自Facebook／李昆澤）



記者詹宜庭／台北報導

審計部日前公布前瞻計畫第3期特別預算審核報告，中央共補助地方5358億元，但各縣市的補助金額不一，高雄市獲得1265億元，排六都第一，引發爭議。對此，民進黨立委李昆澤2日表示，過去中央重北輕南，現在高雄的交通建設要急起直追，呼籲藍白陣營不要持續混淆視聽，高雄要的只是公平地建立大眾捷運路網。

李昆澤今日在臉書發文表示，高雄過去長期缺少便捷、綠能、安全的公共運輸，2020年公共運輸市占率，台北市40.4%、新北市33.6%，而高雄只有8.3%。其中，營運中的捷運，台北與新北已經有六條，而高雄只有兩條；以捷運路網長度來看，台北捷運136.9公里，高雄捷運42.7公里；以捷運車站數為例，台北捷運有117站，高雄捷運只有38站。至於中央補助部分，台北與新北軌道建設獲得6775.8億元，高雄只有1817億元。

李昆澤強調，以上種種證據都顯示，過去交通建設長期重北輕南，且高雄啟動第三條捷運，具有完善高雄捷運路網的重大意義，但在前瞻預算審查時，屢次遭到不理性的惡意杯葛，歷經千辛萬苦才終於成功爭取總經費1442億元，痛批「不要以天龍國觀點糟蹋高雄，交通平權，還高雄一個公道。」

李昆澤認為，過去中央重北輕南，北部得天獨厚，高雄的交通建設要急起直追，藍白陣營不要持續混淆視聽，高雄要的只是公平地建立大眾捷運路網。