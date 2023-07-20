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「一週讀什麼？由你來決定」　竹市圖邀市民當書展策展人

▲竹市府舉辦「一週讀什麼？由你來決定，你就是書展策展人！」線上活動。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市府舉辦「一週讀什麼？由你來決定，你就是書展策展人！」線上活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

想知道書蟲的書架上有什麼書嗎？歡迎民眾大展身手，一起來當書展策展人！新竹市文化局即日起至8月4日，舉辦「一週讀什麼？由你來決定，你就是書展策展人！」線上活動，鼓勵民眾訂定書展主題、推薦私房書單，發揮創意策劃書展，就有機會得到獨立書店禮券乙份。文化局表示，投稿者的閱讀書單將於新竹市圖書館臉書粉絲專頁(https://pse.is/5577xb)公布，如欲投稿請至(https://pse.is/555pdj)查詢。

新竹市長高虹安表示，市府積極落實「新竹好學」施政策略，致力推動微型圖書館與電子書閱讀資源，讓民眾不受時間和空間的限制，盡情享受24小時閱讀的樂趣。竹市提供公共圖書館電子書服務等各式平台超過27萬冊電子書，如《散漫者的學習法》、《致富心態》等得獎作品與熱門書籍都能找到電子書版本，民眾只要申辦新竹市圖書館借書證，透過電子載具（平板、手機或電腦）借閱書籍，即可進行線上閱讀。

文化局長錢康明表示，為創造更多元的知識交流，此活動由新竹市圖書館館員率先發起「一週讀什麼」書展，每日精選一本書，隨著一週七日閱讀不同書籍轉換心情，例如週二就來看《最後14堂星期二的課》、週三閱讀《為什麼星期三是讓人又愛又恨的日子》等，陪伴讀者度過週間與週末的閱讀時光，邀請民眾共襄盛舉，提供已閱讀或想閱讀的創意書單，與愛書人一同分享。

「歡迎市民朋友多加利用電子書服務平台！」錢局長說，尚未申辦新竹市圖書館借閱證的民眾可以透過新竹市圖書館官網(https://library.hcml.gov.tw/)進行線上申請，完成人工審核後，即可登入帳號密碼使用各平台的電子資源，如有借用平板的需求，可至新竹市圖書館各分館，憑身分證、健保卡等證件現場申請借用。

文化局補充，「一週讀什麼？由你來決定，你就是書展策展人！」活動表單，請投稿者填寫1個書展主題，並推薦5本以上書籍作為書展用書，如書單數量過多，文化局保留刪減或變更書單之權利。更多活動詳情請至新竹市圖書館官網(https://library.hcml.gov.tw/)、新竹市圖書館臉書粉絲專頁(https://pse.is/5577xb)查詢。

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