公私協力傳承客家文化　竹市府補助民間推廣客家藝文活動

▲「新竹市客家公共事務協會」辦理國小歌唱比賽(資料照)。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府為落實推展並弘揚各項客家文化工作，日前審查核定補助今年共有11件客家文化藝術活動，將於下半年陸續舉辦。文化局表示，補助內容包括客家山歌及傳統歌謠教唱、客家童謠研習及歌唱比賽、客家主題講座、客家大戲演出及客庄美學風景攝影資料蒐集等，期結合民間力量，推廣傳承竹市客家文化。

新竹市長高虹安表示，新竹市擁有13多萬的客家人口，為推廣及傳承客語文化及產業，讓更多年輕族群認識自己的母語，市府團隊也積極推動客語社區營造計畫、伯公照護站，以及辦理客語說故事、客家音樂劇、客語家庭系列活動等，也期待透過民間參與、公私協力共同推廣客語文化，盼讓客語自然地應用於日常生活中，達到客語向下扎根目的。

新竹市文化局長錢康明表示，文化局辦理民間團體補助作業，每年分2次申請及審查，上半年活動於前1年度的11月申請、12月辦理審查；下半年活動於當年度5月申請、6月辦理審查。舉凡客家藝文表演、競賽活動、推動客家語言研習、振興客家產業與文化保存及客家傳統民俗技藝推動，皆是補助範圍。

錢康明補充，每年皆申請補助的「新竹市客家公共事務協會」，除了辧理客家歌謠教唱研習，也舉辦「新竹市國小客家童謠歌唱比賽」活動，包含獨唱和齊唱，另各分低、中、高年級分3組比賽，歷年參加人數達300人，已經成為新竹市客家歌謠比賽的年度大型活動。

文化局說明，今年下半年補助團體共計11件，單位包括新竹市客家文化發展協會、新竹市樂淘淘客家綜合音樂協會、新竹市客家民謠研究會、新竹市邱金墩客家童謠文化推廣協會、新竹市客家公共事務協會、新竹市竹塹社教服務協會的客家主題講座、新竹市深耕關懷協會、新竹市東區千甲社區發展協會的客家大戲演出、新竹市金山面文化協會出版「客庄美學風景-精彩風空」攝影集資料蒐集等。

文化局補充，歡迎有興趣推廣客家語言、文化的社團組織，至新竹市文化局官網（https://pse.is/55erlk）查詢「新竹市文化局補助民間團體推展客家業務實施計畫」內容，或電洽新竹市文化局客家事務科03-5319756分機321。