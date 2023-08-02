「手機多久換一次？」他想換iPhone 15　鄉民解答了

▲有網友最近想換新手機，因此好奇大家多久換一支新手機。（示意圖／記者許力方攝）

記者陳致平／綜合報導

手機已然成為現代人的生活必須品，工作和生活都離開不了它。蘋果預計將於 9 月推出 iPhone 15系列與iPhone 15 Pro 系列，引發一波換機討論，有網友也好奇發問，「大家手機多久換一次」，在PTT上引起熱烈回響。

有網友在PTT上說到，自己目前仍在使用iPhone 11 pro max，已使用的4年了，機況良好、使用上也沒什麼問題，順便稱讚了iPhone 11「不愧是當年的機皇」，不過，最近因蘋果要推新機，原PO考慮要不要升級iPhone 15。

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原PO表示，近期旅遊解封，出國玩還是比較重要，手機還是能用繼續用，但仍好奇發文詢問「不知道大家手機都多久換新機？」

▲有網友表示，如今年iPhone15的顏色有打中，也許就會更換新機。（示意圖／記者廖婕妤攝）

PO文一出，多數網友表示，大概2年到2年半，配合電信公司的換機及續約方案較為划算。有果粉說到，「蘋果出新機就換」、「電池衰退大概就兩年」、「我只換奇數機」、「iPhone6、7、8都是年年換，接下來有點無感，就2年換一次」、「蘋果迷：每年換； android仔：2年」

另一派網友屬於「能用就用派」，手機會用到跑不動了再更換新機，「壞了再換」、「手機裡的遊戲跟app跑得動就不用換」、「IP6+用了快10年，拍照功能都壞了」、「sony XZ1準備邁向第七年，神機推推」、「去年才換掉的Z3用了7年」。