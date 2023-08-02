　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「手機多久換一次？」他想換iPhone 15　鄉民解答了

▲▼iPhone更新iOS16。（圖／記者許力方攝）

▲有網友最近想換新手機，因此好奇大家多久換一支新手機。（示意圖／記者許力方攝）

記者陳致平／綜合報導

手機已然成為現代人的生活必須品，工作和生活都離開不了它。蘋果預計將於 9 月推出 iPhone 15系列與iPhone 15 Pro 系列，引發一波換機討論，有網友也好奇發問，「大家手機多久換一次」，在PTT上引起熱烈回響。

有網友在PTT上說到，自己目前仍在使用iPhone 11 pro max，已使用的4年了，機況良好、使用上也沒什麼問題，順便稱讚了iPhone 11「不愧是當年的機皇」，不過，最近因蘋果要推新機，原PO考慮要不要升級iPhone 15。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，近期旅遊解封，出國玩還是比較重要，手機還是能用繼續用，但仍好奇發文詢問「不知道大家手機都多久換新機？」

▲iPhone 14。（圖／記者廖婕妤攝）

▲有網友表示，如今年iPhone15的顏色有打中，也許就會更換新機。（示意圖／記者廖婕妤攝）

PO文一出，多數網友表示，大概2年到2年半，配合電信公司的換機及續約方案較為划算。有果粉說到，「蘋果出新機就換」、「電池衰退大概就兩年」、「我只換奇數機」、「iPhone6、7、8都是年年換，接下來有點無感，就2年換一次」、「蘋果迷：每年換； android仔：2年」

另一派網友屬於「能用就用派」，手機會用到跑不動了再更換新機，「壞了再換」、「手機裡的遊戲跟app跑得動就不用換」、「IP6+用了快10年，拍照功能都壞了」、「sony XZ1準備邁向第七年，神機推推」、「去年才換掉的Z3用了7年」。

ET快訊
新北、基隆、宜蘭風力可能「達颱風假標準」！台北納陸警時間曝
越南妹來不及穿衣...警突襲「鐵路街」15賣淫女栽了
LIVE／卡努陸警發布「3縣市首波警戒」　氣象局最新說明
快訊／卡努颱風逼近　野柳地質公園「全區預警性」封閉
快訊／陸警發布！　首波警戒範圍出爐
NONO偵訊1小時「50萬交保」　小紅老師回應了！
NONO副業再收一間！　西門町店面照曝
近10女正式控告NONO！　疑涉4種性犯罪行為

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「81億元打造」前鎮漁港長這樣　漁業署公布施工前後對照圖

「打手槍」切記4要點！泌尿醫示警：錯了害慘神經影響一輩子

新北、基隆、宜蘭風力可能「達颱風假標準」！台北納陸警時間曝

卡努交通異動懶人包！明後飛日21航班取消延飛　省道10路段擬封閉

第三航廈「首支巨柱吊裝」施工進入高峰期　楊偉甫：積極打造東亞航空樞紐

卡努陸警發布！10公路警戒　不排除陸續預警封閉

2023台灣國際觀鳥馬拉松活動　號召各地鳥友報名

負能量爆棚！覺得自己不如別人　晚年易憂鬱TOP3星座

卡努威脅北部！宜蘭蘇澳4景點明關閉　海上活動全面停止

多元社會活動有助長者健康　台大雲醫與國衛院研究揭示明顯關聯

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

發海警！卡努變肥拚中颱上限　「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警

阿公將假牙和湯麵混合　吃下後點頭大讚：好吃！

「81億元打造」前鎮漁港長這樣　漁業署公布施工前後對照圖

「打手槍」切記4要點！泌尿醫示警：錯了害慘神經影響一輩子

新北、基隆、宜蘭風力可能「達颱風假標準」！台北納陸警時間曝

卡努交通異動懶人包！明後飛日21航班取消延飛　省道10路段擬封閉

第三航廈「首支巨柱吊裝」施工進入高峰期　楊偉甫：積極打造東亞航空樞紐

卡努陸警發布！10公路警戒　不排除陸續預警封閉

2023台灣國際觀鳥馬拉松活動　號召各地鳥友報名

負能量爆棚！覺得自己不如別人　晚年易憂鬱TOP3星座

卡努威脅北部！宜蘭蘇澳4景點明關閉　海上活動全面停止

多元社會活動有助長者健康　台大雲醫與國衛院研究揭示明顯關聯

公孫孟當面向蔡英文透露　「法國高層常說跟台灣合作非常開心」

鴿子颱風天站屋頂通風器瘋狂旋轉　她看傻：喜歡玩咖啡杯？

「81億元打造」前鎮漁港長這樣　漁業署公布施工前後對照圖

上機車以為去兜風！柴柴「悠閒饋手」　抵達目的地眼神快哭了

每張領2萬！陽明公告股利明發放　遇颱風順延

以網路代替馬路　南投縣府e櫃檯22項服務8／31上線

藍白批前瞻計畫「獨厚高雄」　高雄人都怒了

住「鐵棺材」70年！他成「活死人」仍不放棄　求學戀愛色色全都做

自測乳癌6步驟！　醫：我國罹癌平均比歐美早10歲

「打手槍」切記4要點！泌尿醫示警：錯了害慘神經影響一輩子

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

生活熱門新聞

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

快訊／今17:30發布陸上警報

卡努進逼！沿海風力可能達放假標準

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

花蓮某餐廳「一碗碗剩飯」倒回飯鍋　店家解釋被噴爆

「BMW-9999」車牌本尊不是BMW！車款曝光

Live／卡努轉彎暴風圈逼台　首發海警

卡努減速不排除下半天陸警　颱風假關鍵曝

卡努往西走多了　明暴風圈有機會掠過大台北

卡努颱風假機率增！北北基可能納陸警　4重點一次看

他抓整籃大蝸牛炫耀　網嚇：千萬別生吃

50嵐現在最便宜！網推「這杯神秘配方」：永遠好喝

更多熱門

相關新聞

iPhone「動態島」推1年了　果粉曝光實用度

iPhone「動態島」推1年了　果粉曝光實用度

去年蘋果發表iPhone 14 Pro時，「動態島」（Dynamic Island）功能引發討論。一年過去，預計今年9月登場的iPhone 15，有望全系列搭載動態島。就有網友表示，動態島功能即將滿一年了，平常他都放寵物，再來就是設鬧鐘、看通話之類的，「還有什麼實用的功能推薦嗎？不然只能繼續放寵物了。」

用眼過度？營養師推6食材護眼

用眼過度？營養師推6食材護眼

印尼女學生掉手機　一講外殼特徵員警秒懂

印尼女學生掉手機　一講外殼特徵員警秒懂

搭載USB-C、鏡頭大升級　iPhone 15 Pro爆料一次看

搭載USB-C、鏡頭大升級　iPhone 15 Pro爆料一次看

近三年最大升級！　彭博曝iPhone 15將有6大改變

近三年最大升級！　彭博曝iPhone 15將有6大改變

關鍵字：

iPhone 15手機

讀者迴響

熱門新聞

NONO見警搜家「淡定吐1句話」！關鍵證物曝光　

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

快訊／NONO捲性侵風暴！移送北檢不發一語

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

快訊／今17:30發布陸上警報

卡努進逼！沿海風力可能達放假標準

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

陳子玄兒「突然失去意識」急送醫！

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

遊戲網石公司突下市　散戶冒雨赴士檢提告

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面