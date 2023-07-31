近三年最大升級！　彭博曝iPhone 15將有6大改變

▲iPhone 15預計有六大升級。（圖／appleinsider）

記者陳俐穎／綜合報導

隨著時間越來越接近，iPhone 15系列各種傳言層出不窮，先前也傳出，此代iPhone可能會成為「史上最貴」的一代，不過漲價可能也是帶來更多功能的象徵！根據彭博社爆料指出，iPhone 15有多達6項重大升級。

1.螢幕設計

根據爆料指出，除了旗艦機款Pro系列之外，iPhone 15、15 Plus也將搭載「動態島」新設計，瀏海正式離開iPhone，除此之外，蘋果將把 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的邊框尺寸從 2.2 mm縮小到 1.5 mm。蘋果將在 iPhone 上使用一種稱為低注射壓力包覆成型（LIPO）的技術來實現目標。

2.A17晶片

雖然蘋果先前修改政策，讓初階手機與Pro系列的晶片不同，今年的iPhone 15、15 Plus仍採用A16晶片，但iPhone 15 Pro以上機型，就採用最新的A17晶片，此晶片基於台積電3nm製程技術，將提供更快速的使用體驗。

3.USB-C

由於歐盟法規規範，蘋果不得不統一手機的連接方案，將從使用已久的Lightning 接孔改為USB-C，與安卓手機通用，預計也將帶來傳送、充電速度的提升。

4.機身設計

原先的iPhone系列採用不鏽鋼設計，但預計今年的iPhone 15 Pro 系列會改為「鈦金屬」材質，這種金屬更加堅固耐用，除此之外也能夠減輕重量，目前有使用在Apple Watch Ultra之上，但此材質造價較為高昂，可能也是漲價的原因之一。

5.相機

預計全系列的相機畫素都會有所升級，新一代的鏡頭可以更好的捕捉光影，且光學變焦範圍也會加大，但值得注意的是，iPhone 15 Pro Max可能獨家搭載潛望式鏡頭，讓攝影的距離更遠更清晰。

6.靜音鍵改變

原先iPhone側邊都搭載靜音的開關，不過此代iPhone 15預計將取消靜音開關，可能改為「動作按鈕」，這個按鈕也能控制是否靜音，不過能做到更多功能，根據傳聞指出，用戶可以「自定義」按鈕，開啟手電筒、相機等功能，十分方便。