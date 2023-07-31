　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

近三年最大升級！　彭博曝iPhone 15將有6大改變

▲爆料曝iPhone 15將會推出粉色新色。（圖／appleinsider）

▲iPhone 15預計有六大升級。（圖／appleinsider）

記者陳俐穎／綜合報導

隨著時間越來越接近，iPhone 15系列各種傳言層出不窮，先前也傳出，此代iPhone可能會成為「史上最貴」的一代，不過漲價可能也是帶來更多功能的象徵！根據彭博社爆料指出，iPhone 15有多達6項重大升級。

1.螢幕設計

根據爆料指出，除了旗艦機款Pro系列之外，iPhone 15、15 Plus也將搭載「動態島」新設計，瀏海正式離開iPhone，除此之外，蘋果將把 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的邊框尺寸從 2.2 mm縮小到 1.5 mm。蘋果將在 iPhone 上使用一種稱為低注射壓力包覆成型（LIPO）的技術來實現目標。

2.A17晶片

雖然蘋果先前修改政策，讓初階手機與Pro系列的晶片不同，今年的iPhone 15、15 Plus仍採用A16晶片，但iPhone 15 Pro以上機型，就採用最新的A17晶片，此晶片基於台積電3nm製程技術，將提供更快速的使用體驗。

3.USB-C

由於歐盟法規規範，蘋果不得不統一手機的連接方案，將從使用已久的Lightning 接孔改為USB-C，與安卓手機通用，預計也將帶來傳送、充電速度的提升。

4.機身設計

原先的iPhone系列採用不鏽鋼設計，但預計今年的iPhone 15 Pro 系列會改為「鈦金屬」材質，這種金屬更加堅固耐用，除此之外也能夠減輕重量，目前有使用在Apple Watch Ultra之上，但此材質造價較為高昂，可能也是漲價的原因之一。

5.相機

預計全系列的相機畫素都會有所升級，新一代的鏡頭可以更好的捕捉光影，且光學變焦範圍也會加大，但值得注意的是，iPhone 15 Pro Max可能獨家搭載潛望式鏡頭，讓攝影的距離更遠更清晰。

6.靜音鍵改變

原先iPhone側邊都搭載靜音的開關，不過此代iPhone 15預計將取消靜音開關，可能改為「動作按鈕」，這個按鈕也能控制是否靜音，不過能做到更多功能，根據傳聞指出，用戶可以「自定義」按鈕，開啟手電筒、相機等功能，十分方便。

ET快訊
可能發海警！卡努「髮夾彎」變慢　暴風圈侵台機率提高
快訊／謝典林退國民黨　 姊姊謝衣鳳回應了
日氣象廳：卡努「完美閃過台灣」　超狂路徑圖曝
「Vote White Vote Right」惹議　民眾黨將
政變！法國大使館被砸　放火燒大門
R6騎士魂斷麗寶賽道！「無法回正」自撞亡　車友湧入道別
快訊／國1南下「8車撞成一團」！　回堵2公里
朱海君神隱37天登台演唱　復出時間曝
以為生父拋妻棄女！女長大尋親心碎：被媽騙了20年

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

近三年最大升級！　彭博曝iPhone 15將有6大改變

韓式拍貼機襲捲西門町！換裝到Y2K風格　年輕世代都在瘋的精神時光屋

前後都可拆卸！iPhone 15 Pro系列將採新設計　更容易維修

iPhone 15 Pro爆12大亮點　台積電A17晶片助陣

iPhone 15漲價！Pro系列2大升級　螢幕邊框變窄了

iPhone 15傳起售價漲過頭　近6成網友寧願續用舊款

最新Pixel Watch要來了！外媒曝全新錶盤設計

偷偷騙走金錢！　安卓31款購物App暗藏惡意程式　

買二手iPhone注意！兩招判斷手機來源、維修紀錄

蘋果認了！　WSJ：家長控制子女使用iPhone機制有漏洞

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

孫德榮送羅志祥生日大禮　「會比他早走」宣布：以前版權都給他！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

韓國遇路人暖心幫拍照　初學者秒變攝影奇才！

近三年最大升級！　彭博曝iPhone 15將有6大改變

韓式拍貼機襲捲西門町！換裝到Y2K風格　年輕世代都在瘋的精神時光屋

前後都可拆卸！iPhone 15 Pro系列將採新設計　更容易維修

iPhone 15 Pro爆12大亮點　台積電A17晶片助陣

iPhone 15漲價！Pro系列2大升級　螢幕邊框變窄了

iPhone 15傳起售價漲過頭　近6成網友寧願續用舊款

最新Pixel Watch要來了！外媒曝全新錶盤設計

偷偷騙走金錢！　安卓31款購物App暗藏惡意程式　

買二手iPhone注意！兩招判斷手機來源、維修紀錄

蘋果認了！　WSJ：家長控制子女使用iPhone機制有漏洞

快訊／立院三讀修正《性工法》　雇主性騷最重罰100萬

烏克蘭稱東北部「無間斷」激戰　東南部巴赫姆特反攻取得進展

藍高層致電「要我顧侯友宜立場」　謝衣鳯：家人有勸過謝典林

真的打不贏...MSI決賽組合再現、王者JDG七擒BLG率先殺進世界賽

推廣森林育樂場域生態保育　阿里山限定文創商品線上開賣

板橋人夏夜散步新去處！「津渡橋」增5百盞燈飾　漸層發光超浪漫

Suzuki「第1款全新電動休旅」內裝首曝！超大液晶螢幕很吸睛

陳吉仲升農業部長讚「賴清德有格局」　徐巧芯諷：速巴結其他主子

常常「凌晨4點醒來」超痛苦！　睡眠專家曝6大影響因素

弄丟索隆的刀！他急挽救「就怕太座發現」　網細看笑噴：代表上香

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

3C家電熱門新聞

iPhone 15漲價！Pro系列2大升級　螢幕邊框變窄了

iPhone 15傳漲過頭　近6成網友寧續用舊款

iPhone 15 Pro爆12大亮點　台積電A17晶片助陣

最新Pixel Watch要來了！外媒曝全新錶盤設計

偷偷騙走金錢！　安卓31款購物App暗藏惡意程式　

iPhone 15 Pro系列將採新設計　更容易維修

近三年最大升級！　彭博曝iPhone 15將有6大改變

安卓版Google地圖更新　語音輸入更快速

韓式拍貼機Y2K風格襲捲西門町

iPhone 15售價傳上調　全系列估算價格曝光

iPhone 15 Pro新功能外流！「全新按鈕」9功能一次看

傳Sony將推入門全片幅相機A7C II

買二手iPhone注意！兩招判斷手機來源、維修紀錄

蘋果認了！　WSJ：家長控制子女使用iPhone機制有漏洞

更多熱門

相關新聞

iPhone 15 Pro系列將採新設計　更容易維修

iPhone 15 Pro系列將採新設計　更容易維修

彭博社的記者 Mark Gurman 表示，繼 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 的腳步之後，即將推出的 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 將採用重新設計的機身，使產品「更容易維修」。

iPhone 15傳漲過頭　近6成網友寧續用舊款

iPhone 15傳漲過頭　近6成網友寧續用舊款

iPhone 15售價傳上調　全系列估算價格曝光

iPhone 15售價傳上調　全系列估算價格曝光

iPhone 15 Pro新功能外流！「全新按鈕」9功能一次看

iPhone 15 Pro新功能外流！「全新按鈕」9功能一次看

iOS爆雷！外媒揭「動作按鈕」1鍵有9功能

iOS爆雷！外媒揭「動作按鈕」1鍵有9功能

關鍵字：

iPhone 15

讀者迴響

熱門新聞

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

深夜驚見路邊嬰兒車　她籲：千萬別下車

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

北市信義區市場隨機砍人　 2男1女傷

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

黃嘉千告家暴！夏克立律師曝加拿大「判決結果」

男「1習慣」持續30年！　檢查結果慘了：大腸癌第三期

廖苡任遭陸網出征　50字限動回應

334萬人快刷存摺！　首批退稅今入帳

必勝客「進擊の巨人」披薩曝光！員工崩潰：開玩笑嗎

30萬人觀戰！尼克星被打到鼻出血　李育昇3:0奪勝

更多

最夯影音

更多
黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉
變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面