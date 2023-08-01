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社會 社會焦點 保障人權

印尼女學生掉手機　一講外殼特徵「流鼻涕阿呆」員警秒懂

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局寧夏路派出所在7月下旬湧進大批女學生，原來是其中1名印尼籍交換女學生手機不見，希望警方能夠協助尋找，警員立刻詢問最後發現手機的地方以及手機型號、手機殼特徵，最後發現與日前1支拾獲的手機外殼與女學生描述相符，順利幫助女學生找回。

警方調查，7月下旬有7名印尼籍女學生慌張的跑進大同分局寧夏路派出所，表示其中1名21歲的印尼籍交換女學生遺失手機，無法與家人聯繫，警方立刻以簡單中文詢問女學生遺落的地點。
▲▼印尼籍女學生手機不見，7女跑到派出所求助，最後警員順利找回。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲印尼籍女學生(左3）手機不見，7女跑到派出所求助，最後警員順利找回。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方詳細詢問印尼籍學生最後一次看見手機之時間、地點、該手機之顏色、特徵與型號，以及最有可能遺落之地點，透過學生講述最後一次使用時間及場所，並得知女學生手機外殼為蠟筆小新系列的「流鼻涕阿呆」。

▲▼印尼籍女學生手機不見，7女跑到派出所求助，最後警員順利找回。（圖／記者邱中岳翻攝）

警元根據此線索聯繫偵查隊拾得物承辦警員，詢問是否有拾獲裝有「流鼻涕阿呆」手機殼之手機，由於該特徵十分特別，黃員靈光一閃，立即比對出與前幾日所受理之iPhone手機特徵一致，該手機即為交換女學生所遺失之手機。

▲▼印尼籍女學生手機不見，7女跑到派出所求助，最後警員順利找回。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲印尼籍女學生手機不見，警員透過手機殼特徵「流鼻涕阿呆」找回。（圖／記者邱中岳翻攝）

女學生確定手機為自己的無誤，學生們開心地歡呼，並表示非常感謝警方的協助。

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