只拿來養寵物？iPhone「動態島」推1年了　果粉曝光實用度

▲iPhone 14 Pro搭載「動態島」功能。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

去年蘋果發表iPhone 14 Pro時，「動態島」（Dynamic Island）功能引發討論。一年過去，預計今年9月登場的iPhone 15，有望全系列搭載動態島。就有網友表示，動態島功能即將滿一年了，平常他都放寵物，再來就是設鬧鐘、看通話之類的，「還有什麼實用的功能推薦嗎？不然只能繼續放寵物了。」

這位網友在PTT的iOS板發起討論，「動態島即將一年了有什麼好用的功能嗎？」文中表示，「看起來很炫的動態島即將一年了，iOS也即將進入17了，最多人知道的可能就放寵物，比較日常的就鬧鐘、通話、Uber之類的，還有去年足球時可以看即時分數」，不過除此之外，他也想不到能做什麼了，「還有什麼實用的功能推薦嗎？不然只能繼續放寵物了。」

貼文曝光後，引來許多果粉大推好用的地方，「叫外送看即時時間很方便」、「我也蠻意外，取捨之下的產物卻滿好用的，播放音樂跟導航的時候都會用到」、「目前覺得好用是聽歌，還有導航跟計時，還有外送覺得好用」、「音樂、計時器、看捷徑跑的進度」、「外送、叫車、比分都蠻好用」、「快速切到YT、音樂、導航，還不錯啊！」

不過，也有人表示，「比瀏海還擋」、「島為了脫離邊框，整個往下移，所以遮擋就比較大，我還是支持瀏海，動態島功能可以留著，但不用改成這樣，反而更佔空間，也沒有比較好看」、「沒啥APP支援」、「不只沒在用，反而還希望動態島能關掉，不然設個倒數計時一直在上面顯示，很煩人」、「每天看影片沒感覺，但也真的沒什麼用。」