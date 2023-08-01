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搭載USB-C、鏡頭大升級　iPhone 15 Pro爆料一次看

▲iPhone 15 Pro新功能外流。（圖／MacRumors）

▲iPhone 15 Pro新功能。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果預計將於 9 月推出 iPhone 15 系列。與往常一樣，傳聞 Pro 和 Pro Max 型號有許多新功能，目前的資訊看來，會包括 USB-C 接口、A17 仿生晶片、鈦金屬框架、操作按鈕等。

首先Pro機型將採用A17晶片， iPhone 15 Pro 機型預計將搭載蘋果新一代 A17 晶片，基於台積電 3nm 製程，持續提升性能和效率。標準版 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 預計將配備 A16 晶片。

第二，與Apple Watch Ultra一樣，iPhone 15 Pro型號預計將採用鈦金屬框架而不是不銹鋼，讓手機更加輕巧，在外型上，也預計採用超薄邊框，與最近的 Apple Watch 型號類似，據傳 iPhone 15 Pro 的顯示螢幕周圍有超薄弧形邊框。

此外，天風國際分析師郭明錤表示，iPhone 15 Pro 機型將配備至少支援 USB 3.2 或 Thunderbolt 3 的USB-C 接口，與現有配備 Lightning 的 iPhone 相比，數據傳輸速度顯著加快。他也表示，標準 iPhone 15 機型上的 USB-C接口仍將僅限於 USB 2.0 速度，如 Lightning 的速度。

根據目前洩露的圖片看來，與最新的 Mac 和 iPad Pro 一樣，iPhone 15 Pro 將支援 Wi-Fi 6E 以實現更快的無線速度。

據研究公司 TrendForce 稱，iPhone 15 Pro 機型將配備 8GB RAM ，而標準機型可能會繼續像目前一樣配備 6GB RAM。額外的 RAM 可以讓 Safari 等App在後台處於活動狀態手機更加順暢。

據傳 iPhone 15 Pro 機型將配備可自定義的操作按鈕，如 Apple Watch Ultra。該按鈕將取代自 2007 年以來每款 iPhone 機型都配備的靜音開關。用戶可能能夠將該按鈕分配給各種系統功能，例如靜音、請勿打擾、手電筒、低功耗模式等。

iPhone 15 Pro Max 增加光學變焦，iPhone 15 Pro Max 將配備潛望式長焦鏡頭。預計配備高達 5 倍至 6 倍的光學變焦，而 iPhone 14 Pro 型號的光學變焦為 3 倍。

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