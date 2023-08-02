「國安人才不會從天上掉下來」　民進黨8月底辦青年兵推營

▲民進黨中國事務部今天上午舉行「第五屆兩岸情勢兵推營」啟動記者會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今（2日）宣布，將於2023年8月30日至9月2日舉辦「第五屆兩岸情勢兵推營」，招生對象是18至35歲的青年朋友。青年部主任阮俊達表示，國安人才不會從天上掉下來，希望培養學員成為未來在外交、國防、策略上具有判斷與決策的能力；中國事務部主任吳峻鋕則說，盼藉此營隊幫台灣培養國安人才。

民進黨中國事務部今天上午舉行「民主自由＠台灣 第五屆兩岸情勢兵推營」啟動記者會，吳峻鋕說明，此次兵推營的主題為「民主自由@台灣」，希望讓民主與自由能在台灣堅毅不搖，本屆邀請多位專業國安講師前來授課，更是榮幸能夠與黑熊學院合作，目的就是要幫台灣培養國安人才。

民進黨副秘書長楊懿珊表示，面對中國威脅，還有中共持續想要併吞台灣的意圖，民進黨主張，不僅要正視這些威脅的存在，更要透過強化自己的實力，與國際社會共同面對且守護台灣與區域的和平穩定，兩岸情勢兵推營已經舉辦第五屆，目的希望能邀請不管是現任政治工作者還是對政治工作有興趣的人，透過專業的討論與課程，招募培養專業人才。

阮俊達強調，國安人才不會從天上掉下來，台灣的未來掌握在年輕人手中，在不同領域中發揮自身專長，並結合「兩岸兵推營」之課程，希望培養學員成為未來在外交、國防、策略上具有判斷與決策的能力，提供一個相互學習的機會，共同守護台灣的民主自由。

本次營隊將於2023年8月30日至9月2日（共4天3夜）舉辦，招生對象是18至35歲的青年朋友，報名期間為即日起至8月7日，可透過「民主進步黨」臉書、官方LINE等其他途徑，配合表單問題完成報名，本次活動完全不需費用，但錄取學員在收到通知後須繳交活動保證金新台幣1500元，全程參與後退還。

▲民進黨將舉辦「第五屆兩岸情勢兵推營」。左起中國部主任吳峻鋕、副秘書長楊懿珊、學者董立文、青年部主任阮俊達。（圖／民進黨提供）