立委提名人狂退選　藍諷民進黨成「出包大聯盟」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

性平、學倫、涉貪頻傳！立委狂退選　藍諷民進黨成「出包大聯盟」

▲民進黨提名策略小組召集人潘孟安出席民進黨立委提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲潘孟安碩論涉嫌抄襲。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委王鴻薇昨指控前屏東縣長、賴清德競選總幹事潘孟安，其高師大碩論涉抄襲，對此國民黨副發言人呂謦煒今（2日）指出，去年九合一大選民進黨敗選後，民進黨總統參選人賴清德在剛就任主席時自稱第一項革新就是「積極杜絕黑金，徹底解決學倫問題」，並聲稱「對執政黨而言，必須要用更嚴格的標準自我要求」，結果不僅潘孟安被抓包學術抄襲，各地提名的多位立委參選人也都接連因性平或涉貪案件退選，大酸「民主大聯盟」儼然成為「出包大聯盟」。

呂謦煒表示，賴清德自己的競選總幹事潘孟安已被高師大認定違反學術倫理，更被接連抓包抄襲時年分都沒改、錯字都沒改，結果潘孟安居然還聲稱「論文具原創性，無抄襲疑慮」。高師大學倫會已經認為潘孟安的論文違反學術倫理並給予書面告誡，不知道潘孟安還要硬拗什麼？難道潘孟安自恃在賴清德羽翼下，就可以為所欲為，並重演民進黨全黨為林智堅護航的「指鹿為馬」滑稽劇？

呂謦煒指出，民進黨號稱通過多項條款所提名的立委候選人，最後還是被質疑涉及偷拍女性、性騷吃案、甚至有人涉犯貪汙治罪條例，接連出包被迫退選，範圍更從台灣最北端的基隆，到台灣最南端的屏東都有，「民主大聯盟」不僅是「出包大聯盟」，更是「退選大聯盟」，賴清德的學倫條款、排黑條款看起來根本是個笑話。連一黨都治不好，何以天下國家為？

呂謦煒質疑，總統的主要職權是國防外交，但賴清德不僅曾脫口說出「義務役不用上戰場」的外行話，他濃厚的台獨色彩也讓國際充滿疑慮，甚至近期還爆出要「台灣總統走入白宮」，據外媒報導已讓美方強烈不滿。賴清德口口聲聲要處理的黨內學倫、黑金問題沒有解決，國防外交能力又受到台灣人民與國際友人種種質疑，「出包大聯盟」的領導者只會處處出包，沒有領導力的表現只會讓台灣陷入更深危機。

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