柯文哲轟前瞻完成率5.3%　綠：按「柯式算法」北市建設完工率0

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前批評前瞻是錢坑，稱軌道「執行率」僅5.3%，國發會發表聲明駁斥，前瞻軌道目前執行率截至111年底已達到96.95%。柯文哲又改口稱自己是講軌道「完工率」僅12％。對此，民進黨團2日回應，柯文哲話術會引起很多人誤導，若按照柯文哲的算法，全面啟用才叫完工，那他在台北市的信義線東延、萬大線、南北環的完工率就是零。

民進黨團幹事長劉世芳表示，柯文哲說要當打詐國家隊，乍看之下好像行政院、交通部、審計部說謊，柯文哲的話術會引起很多人誤導，中華民國政府所有預算都要經過審計部，決算最後要由立法院執行結束，柯都用跳tone方式處理，前瞻計畫按審計部標準來看，第一期到第三期執行率是83.07％，柯文哲卻改口執行率不等於完工率。

劉世芳指出，一條交通捷運線從前期設計規劃，大概要8年時間，根據北市府捷運工程局公布所提預算完工比率，信義東延段71.51％、萬大一期67.61％、南北環段27.01、萬大二期17.1％，若可以全面啟用才叫完工的話，他在台北市的信義線東延、萬大線、南北環的完工率就是零。

劉世芳直言，根據審計部報告，前瞻第三期預算執行率最差縣市分別為台中、新竹、台南，但柯卻完全沒有提到藍白執政縣市，奉勸柯文哲，前瞻都是台灣要奠定未來發展所需預算，中央與地方一起實現，若有進度不理想的地方也會監督。

