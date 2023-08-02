大學生圖書館趴桌休息...待業男摸走皮夾手機　5500元全花光

▲林姓男子因缺錢花用，今年1月先後潛入桃園市2所大學圖書館，趁看書學生趴睡時偷走皮夾，竊取共計5,500元得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

待業中林姓男子缺錢花用，今年1月間先後潛入元智、中央大學圖書館，見學生在書桌趴睡，趁機偷走放置在書桌上皮夾後逃逸，學生睡醒後驚覺皮夾遭竊報警處理，警方調閱監視器畫面後將逮捕到案，林坦承犯行，但偷來的5,500元已花完，桃檢偵結依竊盜罪向桃園地院聲請簡易判決處刑，而林男因另案在桃園監獄中。

檢警調查，41歲的林姓男子今年1月5日上午10時許潛入元智大學圖書館，見1名男學生在書桌上趴睡，趁機偷走放置書桌上皮夾，內有現金2,000元、身分證、學生證與銀行提款卡等證件與蘋果手機1支，林男得手後迅速逃逸；林男食髓知味後，又於1月9日下午1時許，在中央大學圖書館內，見1名女學生趴睡在書桌上，隨即徒手偷走放置書桌上皮夾，內有現金3,500元、身分證、機車駕照、學生證、悠遊卡、3張金融卡與零錢袋等財物，林得手隨即逃逸。

被害學生睡醒後察覺皮夾、手機遭竊，立即向校警報案處理，警方根據監視畫面查出是林男所為，循線查獲林男到案，但竊得現金早已花用殆盡。

桃檢複訊時，林男坦承犯行不諱，檢方根據警方提供現場監視畫面截圖、翻拍照片、查扣皮夾等證物佐證，檢方偵結依竊盜罪嫌向地院聲請簡易判決處刑，林男目前則因其他案案，在桃園監獄服刑中。