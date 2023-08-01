沉迷賭博！輪胎大廠工會幹部吞441萬公款　「還拒絕對帳」這下慘了

▲桃園市何姓男子為前泰豐輪胎公司工會理事長，涉嫌於2020年至2021年任內侵占工會公款多達441萬餘元，用於償還賭博債務。（資料照／翻攝自Googlemap）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市何姓男子曾任泰豐輪胎工會理事長，他在2020年6月至2021年8月任職期間，因沉迷賭博積欠大筆債務，為償還債務竟侵占公款，工會幹部要對帳還遭拒絕，桃園市府勞動局委託會計師稽查後，不僅短少約141萬餘元，甚至還被發現侵占工會300萬元自強基金，總計441萬餘元公款，桃園地檢署調查後，依業務侵占罪嫌將他起訴。

檢調查出，51歲的何姓男子是股票上市公司泰豐輪胎企業工會理事長，任期從2020年6月至2021年8月31日，何男擔任理事長期間綜理企業工會各項事務，疑似沉迷於百家樂博積欠大筆債務，為償還賭債，利用職務上保管企業工會所有公司存簿、大小章之機會，自行填寫支出憑證與蓋大小章，挪用工會款項總計441萬餘元。

桃檢查出，企業工會曾姓監事召集人於2021年8月間，曾打算與何對帳都遭拒絕，桃園市勞動局於2021年8月24日至工會進行財務稽核，並委託會計師事務所人員到場稽查，發現帳載金額與存簿餘額短差141萬餘元，存簿餘額僅剩5萬餘元，且何男未將企業工會之自強基金300萬元移交，何侵占公款的惡行才曝光，桃市勞動局將全案函請桃園市調查處調查後移送桃園地檢署偵辦。

桃檢調查時，何男坦承犯行，並歸還150萬元，由於事證明確，檢方偵結依業務侵占罪嫌將何男起訴。