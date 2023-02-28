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馬籍學生遺失皮夾　報案一小時尋回大讚台灣警察好溫暖

▲１位馬來西亞留學因隨身皮包遺落在計程車上，皮包有相關證件與信用卡，所以急忙向警方求救，案經永康警方啟動調查約1小時後尋回遺失皮包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲１位馬來西亞留學因隨身皮包遺落在計程車上，皮包有相關證件與信用卡，所以急忙向警方求救，案經永康警方啟動調查約1小時後尋回遺失皮包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

１位馬來西亞留學生26日深夜急忙跑到派出所求救，因隨身皮包遺落在計程車上，皮包內有相關證件與信用卡，所以急忙向警方求救，案經永康警方啟動調查約1小時後尋回遺失皮包，讓外國籍留學生大讚台灣警察的好與社會安全。

馬來西亞籍張姓留學生26日深夜至永康分局鹽行所報案，稱自永康車站搭乘計程車至目的地時，因皮夾卻遺失在計程車上，卻不知計程車的車號及聯絡方式，皮夾内含有信用卡、居留證、身分證等重要物品，因在台留學，人生地不熟深怕遺失證件恐影響他的生活，心急之下趕緊報警尋求協助。

▲１位馬來西亞留學因隨身皮包遺落在計程車上，皮包有相關證件與信用卡，所以急忙向警方求救，案經永康警方啟動調查約1小時後尋回遺失皮包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方先安撫張生緊張情緒，耐心詢問計程車經過之路線，但經警方立即循線調閱監視器，卻未發現張姓留學生乘坐之計程車經過，案經調閱監視器豐富經驗的員警陳俊哲查證，發現學生可能將行車路線搞混，重新調閱多支監視器，交叉比對後終於找到張生搭乘之計程車，立即致電給計程車司機，司機表示下1名乘客於後座有撿到皮夾，並請他至派出所報案，但沒想到卻是派出所先找到他，司機誇讚派出所警察能力非凡外，更讓一直擔憂的留學生能在1小時領回遺失皮包，深感訝異與驚喜，最後警方仍不忘叮嚀張姓留學在外貴重財物要妥善保管，才不會再發生這樣的狀況，失而復得的張民喜極而泣頻頻向警方點頭感謝。

永康分局長甘炎民表示，非常感謝員警能積極熱心幫助需要協助之民眾，即時調閱監視器協助留學生尋獲皮夾，有效發揮警察為民服務的精神，此精神殊值嘉許外，更讓外籍學生在台灣求學與生活中體認台灣環境的安全與台灣人的溫暖和美。

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