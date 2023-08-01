通緝犯遇警心虛想落跑　警秒查出他身分...口袋還搜出3包毒

▲桃園市郭姓男子昨天下午到大園區訪友，巡邏員警經過時，郭男轉身就想跑，當場被員警攔住。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區郭姓男子昨（31）日下午前往大園區訪友，路上遇到大園警分局巡邏員警，因詐欺案被通緝的郭男心虛想轉身離開，員警一眼認出是詐欺通緝犯上前攔查，員警還在其褲子口小皮包查獲3小包海洛因，偵訊後依詐欺通緝、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市郭姓男子昨天到大園區訪友，當場被員警攔住查出是詐欺通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局指出，昨天下午潮音派出所警員許育方、陳韋豪、實習生戴晨宇執行巡勤務，行經大興路時發現47歲的郭姓男子，郭見到員警隨即轉身離開，詭異的動作引起員警注意，立即上前攔查。

▲桃園市郭姓男子昨天下午被巡邏員警查獲，在其口袋查出3小包海洛因毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

面對員警詢問，郭男支支吾吾只來找朋友，卻不願透露年籍資料，員警直覺郭男看起來很眼熟，突然想起是前幾天被桃園地檢署發布通緝的詐欺通緝犯，經動用警用行動電腦查詢比對照片，確認就是郭男，郭男只好坦承承認就是通緝犯，警方對郭男實施附帶搜索，在其褲子口袋內搜出1個小皮包，內有3小包一級毒品海洛因，郭男亦坦承持有，警方帶回派出所偵訊後，依詐欺通緝、毒品危害防制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。