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社會 社會焦點 保障人權

火車搭12站去市場...不買菜專扒婆媽錢夾　警追9天終逮紫髮扒手

▲▼台中1名婦人坐火車到沙鹿菜市場行竊買菜女皮夾，警方追查9天人海中逮捕。（圖／社會事新聞影音，下同）

▲▼台中1名婦人坐火車到沙鹿菜市場行竊買菜女皮夾，警方追查9天人海中逮捕。（圖／社會事新聞影音提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

久未聽聞的台中市沙鹿區大同街菜市場扒手最近又出現了，已有2名買菜婦皮夾被竊，共損失35500元，警方從市場周邊監視器比對，雖查出是婦人所為，但她從何而來？1名資深員警研判，幾年前曾有扒手坐火車前來行竊，這婦人會不會也如此？員警調閱車站附近畫面「賓果」，11日上午8點就在火車站外埋伏，一路尾隨扒手，等扒手一出手行竊，當場人贓俱獲，扒手坦承犯行偵訊後被移送地檢署。

沙鹿區大同街沙鹿菜市場3日驚傳竊案，一名藍姓婦人皮夾被竊，損失3萬元，轄區沙鹿派出所馬上從失竊地點附近調閱監視器，初步得知是一名婦人所為，且沒有看到她騎車或開車離去，偵辦遇到瓶頸。

▲▼台中1名婦人坐火車到沙鹿菜市場行竊買菜女皮夾，警方追查9天人海中逮捕。（圖／社會事新聞影音，下同）

不料10日又有蔡姓女子報案，指她的皮夾被竊，裡面有現金5500元，清水分局立即成立專案小組，全面緝凶，2次竊案的監視畫面一比對，就是同一個婦人。

有資深員警想起，幾年前也發生過扒手事件，竊賊從外地坐火車到沙鹿站下車，再徒步走進市場，避免車牌號碼被發現，於是專案小組將市場內的扒手影像，跟案發時間前後出現在火車站的乘客逐一核對，果然，這婦人是坐火車來行竊。

▲▼台中1名婦人坐火車到沙鹿菜市場行竊買菜女皮夾，警方追查9天人海中逮捕。（圖／社會事新聞影音，下同）

警方昨天上午8點多就在沙鹿火車站外埋伏，不久，火車進站，該婦人果然走出火車站，前往菜市場，便衣員警一路尾隨在後，等婦人一出手行竊王姓女子的皮夾，員警當場逮捕，扒手嚇得把皮夾往地上丟，而王女也嚇了一跳，她還不知道皮夾被偷了。

警方查出，扒手是69歲的翁姓婦人，住處在北屯區，她每次要行竊，得從松竹火車站上車，先往南到烏日區成功火車站，再從海線往北，途經12個車站，才會到達沙鹿站，翁婦坦承犯行，全案依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦，警方並持續清查有無其他被害人。

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