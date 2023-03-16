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櫻花妹錢包遺落公車...竟衝10Km遠派出所報案　警跨區騎2hrs尋回

▲▼1名日本籍女學生丟了皮夾，竟夜衝到10公里外的派出所報案，警方跨區騎了2個小時順利尋回。（圖／民眾提供，下同）

▲▼1名日本籍女學生丟了皮夾，竟夜衝到10公里外的派出所報案，警方跨區騎了2個小時順利尋回。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

就讀東海大學的日本籍女學生坂本，日前晚間11點半慌張的跑進台中市公園派出所報案，指她皮夾掉落在公車上，雖然皮夾掉落處並非該派出所轄區，但仍受理報案，並於隔天連絡到客運業者，由於客運辦公室位於偏遠的霧峰區，櫻花妹完全不知方向，公園所長於是騎警用機車來回騎了2個小時幫她拿回皮夾，讓日本女學生感動直說「阿里阿多」，直說難怪台灣是世界名列前茅的安全國家。

▲▼1名日本籍女學生丟了皮夾，竟夜衝到10公里外的派出所報案，警方跨區騎了2個小時順利尋回。（圖／民眾提供，下同）

就讀大二的坂本，日前晚間10點半從東海夜市搭乘公車返家，在西屯區玉門路下車，一回到家後才發現皮夾不見了，回想起來應該是掉在公車上，裡面有重要證件，心裡非常慌張，人在台中上班的坂本父親得知後，馬上透過谷哥上網搜尋，結果不是指引到最近的協和派出所報案，反而是遠在10公里外的公園派出所，父女倆就開車去公園所。

公園所員警得知後，雖然覺得突兀，仍然受理，隔天一大早和客運業者取得連繫，皮夾已被司機拾獲，但客運辦公室卻是在偏遠的霧峰區。

公園所長吳政和認為，自己對霧峰都不熟了，何況是日本女學生，二話不說，騎乘警用機車，途中還詢問了國光派出所，花了1小時才騎到客運辦公室，順利拿到皮夾，再騎1小時回到市區。

坂本拿到完好無缺的皮夾後，驚嘆台灣警察不到24小時就找到，失而復得的喜悅溢於言表，一邊讚嘆警察驚人的高效率，一邊再三感謝，直說難怪台灣是世界名列前茅的安全國家，自己真是親身體驗到了。

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